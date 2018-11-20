Определился состав участников КПЛ-2019

Об этом стало известно по итогам переходных матчей. Павлодарский «Иртыш» обыграл шымкентский «Кыран» с общим счетом 5:1 (0:3, 2:1) и сохранил прописку в КПЛ на следующий сезон.

В следующем сезоне Казахстан в Лиге Чемпионов представит «Астана», а «Кайрат» и «Тобол» сыграют в Лиге Европы. В случае победы алматинского клуба в финале Кубка Казахстана-2018 над «Атырау», третью путевку в еврокубки получит «Ордабасы».