Определился состав участников КПЛ-2019
Определились все участники казахстанской
Определились все участники казахстанской
Об этом стало известно по итогам переходных матчей. Павлодарский «Иртыш» обыграл шымкентский «Кыран» с общим счетом 5:1 (0:3, 2:1) и сохранил прописку в КПЛ на следующий сезон.
Состав КПЛ-2019 выглядит так:
«Астана» (Астана);
«Кайрат» (Алматы);
«Тобол» (Костанай);
«Ордабасы» (Шымкент);
«Кайсар» (Кызылорда);
«Жетысу» (Талдыкорган);
«Актобе» (Актобе);
«Шахтер» (Караганда);
«Атырау» (Атырау);
«Иртыш» (Павлодар);
«Окжетпес» (Кокшетау);
«Тараз» (Тараз).
В следующем сезоне Казахстан в Лиге Чемпионов представит «Астана», а «Кайрат» и «Тобол» сыграют в Лиге Европы. В случае победы алматинского клуба в финале Кубка Казахстана-2018 над «Атырау», третью путевку в еврокубки получит «Ордабасы».