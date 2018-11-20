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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Определился состав участников КПЛ-2019

Определились все участники казахстанской премьер-лиги сезона-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом стало известно по итогам переходных матчей. Павлодарский «Иртыш» обыграл шымкентский «Кыран» с общим счетом 5:1 (0:3, 2:1) и сохранил прописку в КПЛ на следующий сезон.

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Состав КПЛ-2019 выглядит так:
«Астана» (Астана);
«Кайрат» (Алматы);
«Тобол» (Костанай);
«Ордабасы» (Шымкент);
«Кайсар» (Кызылорда);
«Жетысу» (Талдыкорган);
«Актобе» (Актобе);
«Шахтер» (Караганда);
«Атырау» (Атырау);
«Иртыш» (Павлодар);
«Окжетпес» (Кокшетау);
«Тараз» (Тараз).

В следующем сезоне Казахстан в Лиге Чемпионов представит «Астана», а «Кайрат» и «Тобол» сыграют в Лиге Европы. В случае победы алматинского клуба в финале Кубка Казахстана-2018 над «Атырау», третью путевку в еврокубки получит «Ордабасы».

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