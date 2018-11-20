Легионер «Астаны» может уехать в клуб российской премьер-лиги

У Маевского есть несколько предложений из зарубежных клубов, в том числе из российской премьер-лиги. Его контракт с «Астаной» подходит к завершению, и белорусский футболист не прочь вновь поиграть в России, где он выступал за «Анжи» до переезда в Казахстан в 2017 году.

При этом «Астана» готова продолжить сотрудничество с Маевским. Ситуация должна решиться после заключительного матча в сезоне, в котором соперником в гостях станет французский «Ренн». В случае, если чемпионы Казахстана выйдут в плей-офф Лиги Европы, то Маевский, скорее всего, примет предложение «Астаны» о продлении контракта.