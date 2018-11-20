Легионер «Астаны» может уехать в клуб российской премьер-лиги
Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси Иван Маевский раздумывает над уходом из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси Иван Маевский раздумывает над уходом из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
У Маевского есть несколько предложений из зарубежных клубов, в том числе из российской
При этом «Астана» готова продолжить сотрудничество с Маевским. Ситуация должна решиться после заключительного матча в сезоне, в котором соперником в гостях станет французский «Ренн». В случае, если чемпионы Казахстана выйдут в
30-летний Маевский родился на территории нынешней Германии. До «Астаны» и «Анжи» он выступал за польскую «Завишу», а в родной Беларуси защищал цвета «Вертикали», «Партизана» и «Минска». В сборной он дебютировал в 2015 году и провел за нее 23 матча. Трансферная стоимость Маевского оценивается в 900 тысяч евро.