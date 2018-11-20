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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» может уехать в клуб российской премьер-лиги

Полузащитник «Астаны» и сборной Беларуси Иван Маевский раздумывает над уходом из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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У Маевского есть несколько предложений из зарубежных клубов, в том числе из российской премьер-лиги. Его контракт с «Астаной» подходит к завершению, и белорусский футболист не прочь вновь поиграть в России, где он выступал за «Анжи» до переезда в Казахстан в 2017 году.

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При этом «Астана» готова продолжить сотрудничество с Маевским. Ситуация должна решиться после заключительного матча в сезоне, в котором соперником в гостях станет французский «Ренн». В случае, если чемпионы Казахстана выйдут в плей-офф Лиги Европы, то Маевский, скорее всего, примет предложение «Астаны» о продлении контракта.

30-летний Маевский родился на территории нынешней Германии. До «Астаны» и «Анжи» он выступал за польскую «Завишу», а в родной Беларуси защищал цвета «Вертикали», «Партизана» и «Минска». В сборной он дебютировал в 2015 году и провел за нее 23 матча. Трансферная стоимость Маевского оценивается в 900 тысяч евро.

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