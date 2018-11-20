Вратарь сборной Казахстана решил покинуть «Астану»

37-летнего вратаря не устраивает нынешнее положение в клубе. Безоговорочным первым номером остается Ненад Эрич, а Мокин довольствуется ролью запасного. В минувшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентского футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семьи мячей, а в еврокубках на поле не появлялся.

Проблемы с игровой практикой стали одной из главных причин того, что Мокин при Станимире Стоилове перестал получать стабильные вызовы в сборную, оставаясь в резервном списке.

Вратарем интересуется «Ордабасы», который не прочь вернуть Мокина в родной город. Также существует вариант, при котором вратарь отправится в «Тобол», если в обратном направлении последует натурализованный украинец Дмитрий Непогодов, который дебютировал в сборной Казахстана в матче против Грузии.

Мокин стал первым казахстанским вратарем, сыгравшим в групповом раунде еврокубкового турнира. В 2013 году он помог «Шахтеру» пробиться в основную стадию Лиги Европы.