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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана решил покинуть «Астану»

Голкипер «Астаны» и сборной Казахстана Александр Мокин в ближайшее время может покинуть столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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37-летнего вратаря не устраивает нынешнее положение в клубе. Безоговорочным первым номером остается Ненад Эрич, а Мокин довольствуется ролью запасного. В минувшем сезоне КПЛ воспитанник шымкентского футбола провел всего 13 матчей, в которых пропустил семьи мячей, а в еврокубках на поле не появлялся.

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Проблемы с игровой практикой стали одной из главных причин того, что Мокин при Станимире Стоилове перестал получать стабильные вызовы в сборную, оставаясь в резервном списке.

Вратарем интересуется «Ордабасы», который не прочь вернуть Мокина в родной город. Также существует вариант, при котором вратарь отправится в «Тобол», если в обратном направлении последует натурализованный украинец Дмитрий Непогодов, который дебютировал в сборной Казахстана в матче против Грузии.

Мокин стал первым казахстанским вратарем, сыгравшим в групповом раунде еврокубкового турнира. В 2013 году он помог «Шахтеру» пробиться в основную стадию Лиги Европы.

С тремя разными клубами Мокин шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также трижды завоевывал Кубок и однажды — Суперкубок страны. За национальную сборную сыграл 21 матч, пропустил 41 гол.

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