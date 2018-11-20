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16:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Вице-президент «Монако» Васильев получает 10% от продажи футболистов клуба

ТАСС, 20 ноября. Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев получает 10% от каждой продажи игроков команды. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на портал Mediapart, в распоряжении которого оказались данные Football Leaks.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что в контракте Васильева прописан бонус, который предполагает выплату 10% от суммы продажи игрока.

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В 2015—2016 гг. россиянин заработал €5,3 млн, а в 2016—2017 гг. — €5,4 млн. Вскоре Васильев должен получить бонус за 2017−2018 гг, когда Килиан Мбаппе был продан во французский ПСЖ, Тьемуэ Бакайоко — в английский «Челси», Бернарду Силва и Бенжамен Менди — в английский «Манчестер Сити». Общая сумма этих трансферов составила €320,7 млн.

Васильев является вице-президентом «Монако» с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17 (впервые с 1991 года), по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.

Ранее Mediapart со ссылкой на Football Leaks сообщил, что владелец клуба россиянин Дмитрий Рыболовлев присвоил себе деньги, полученные от продажи Мбаппе в ПСЖ. «Монако» позже опроверг эту информацию.

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