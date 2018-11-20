СМИ: Вице-президент «Монако» Васильев получает 10% от продажи футболистов клуба
ТАСС, 20 ноября.
ТАСС, 20 ноября.
Отмечается, что в контракте Васильева прописан бонус, который предполагает выплату 10% от суммы продажи игрока.
В 2015—2016 гг. россиянин заработал €5,3 млн, а в 2016—2017 гг. — €5,4 млн. Вскоре Васильев должен получить бонус за 2017−2018 гг, когда Килиан Мбаппе был продан во французский ПСЖ, Тьемуэ Бакайоко — в английский «Челси», Бернарду Силва и Бенжамен Менди — в английский «Манчестер Сити». Общая сумма этих трансферов составила €320,7 млн.
Васильев является
Ранее Mediapart со ссылкой на Football Leaks сообщил, что владелец клуба россиянин Дмитрий Рыболовлев присвоил себе деньги, полученные от продажи Мбаппе в ПСЖ. «Монако» позже опроверг эту информацию.