СМИ: Вице-президент «Монако» Васильев получает 10% от продажи футболистов клуба

Источник: AP 2018

Отмечается, что в контракте Васильева прописан бонус, который предполагает выплату 10% от суммы продажи игрока.

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В 2015—2016 гг. россиянин заработал €5,3 млн, а в 2016—2017 гг. — €5,4 млн. Вскоре Васильев должен получить бонус за 2017−2018 гг, когда Килиан Мбаппе был продан во французский ПСЖ, Тьемуэ Бакайоко — в английский «Челси», Бернарду Силва и Бенжамен Менди — в английский «Манчестер Сити». Общая сумма этих трансферов составила €320,7 млн.

Васильев является вице-президентом «Монако» с августа 2013 года. За это время клуб стал чемпионом Франции сезона-2016/17 (впервые с 1991 года), по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате. Также клуб дважды становился обладателем Кубка французской лиги.