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18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин рассказал о «Монако». Игрок — о силе французской лиги и Анри

Полузащитник «Монако» в прямом эфире на клубной странице в соцсети «ВКонтакте» ответил на присланные болельщиками вопросы.

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— Добрый день, я Александр Головин. Добро пожаловать в раздевалку «Монако» на стадионе «Луи II». Спасибо большое за ваши вопросы, — обратился полузащитник к зрителям, после чего начал зачитывать вопросы на карточках и давал свои ответы.

Кто из современников для вас является примером для подражания?

— Я бы назвал Месси. Наверное, он для всех будет примером для подражания. В последнее время нравится Эден Азар.

Что больше всего удивило или поразило в Монако?

— Поразило, что очень жарко здесь. Очень долго к этому привыкал. Потом стало легче.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 14, 24.11.2018, 22:00
Кан
-Монако-

Каково вам работать с легендарным Тьерри Анри?

— На самом деле, это двойная мотивация работать с таким тренером. Знаешь, каким он был футболистом, хочется равняться на его игру. Он тоже в какой-то мере является примером.

Как оцените местную кухню?

— Если брать заезды или выезды с командой, то все примерно так же, как в России в футбольных клубах, потому что питание спортсмена в целом одинаковое.

Как прошла адаптация во французском чемпионате?

— Если честно, поначалу было тяжело. Здесь намного больше скорости, намного меньше времени на принятие решения. В первых матчах было очень тяжело с этим как-то смириться. Но после — тоже привыкаешь.

Чем занимаетесь в Монако помимо футбола?

— Могу куда-то сходить погулять, поиграть в компьютер (улыбается). Хожу учить французский. На этом, наверное, все.

Скажите что-нибудь на французском языке.

— Allez Monaco. Вперед, «Монако» — в переводе. (Улыбается.).

Как вас называют в команде?

— В команде называют Алекс. Больше не слышал никаких прозвищ.

Александр Головин | Источник: AFP 2018

Ваш лучший друг в команде?

— Лучшего пока рано называть. Здесь очень дружный коллектив, никаких проблем в общении ни с кем не было.

Чем французский менталитет отличается от русского?

— Наверное, тем, что французы немного медлительные и более расслаблены.

Кто лучше всех набивает мячи?

— На таком уровне набивать мячи умеют все. И кто лучше всех, как-то не следил за этим.

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Кто самый забавный в раздевалке?

— Это Раджи, самый забавный у нас. У него никогда не закрывается рот, много разговаривает. Без таких тяжело — он много шутит, разговаривает, поддерживает атмосферу.

Против кого было труднее всего играть?

— На самом деле с переходом в «Монако» заметил, что против всех труднее играть, нежели в чемпионате России. Повторюсь, здесь большие скорости и меньше времени на принятие решения. Плюс все футболисты очень физически мощные.

Играете в компьютерные игры (и в какие)?

— Да. Могу перечислить: играю в Dota, Counter-Strike, World of Warcraft и PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Лучший стадион, на котором вы играли?

— (После паузы.) Больше всего из последних понравились «Лужники». Круто сделаны. Прикольный стадион.

Что вас зацепило в «Монако»?

— На самом деле мне всегда нравился этот клуб. Знаю, что тут очень хорошо воспитывают как молодых игроков, так и немолодых подготавливают к топовым клубам. Этим самым больше всего и зацепило.

Любимый музыкальный исполнитель?

— Любимого нет, разную музыку слушаю. Могу — какой-то рэп или вообще шансон какой-то. Сейчас в раздевалке у наших ребят, например, французский рэп играет.

Александр Головин на скамейке «Монако» | Источник: Reuters

Как вы относитесь к своим фанам, замечаете их вообще?

— Это очень важно, когда есть поддержка от фанатов. Тем более на матчах. Это придает тебе уверенности и сил. Ты понимаешь, что за тебя болеют, в тебя верят. И сразу хочется играть еще больше.

Чем отличается французская лига от российской?

— Повторюсь: отличается по всем параметрам. Физически футболисты сильнее, быстрее — как думают, так и на поле двигаются, лучше оснащены технически. По всем аспектам чемпионат здесь сильнее. На себе прочувствовал, что тяжелее играть.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Лучше отдать ассист (передачу) или забить самому?

— Конечно, самому забить — это круто, но я всегда предпочитал — лучше отдать ассист. С самого детства это больше нравилось.

Любимое блюдо во Франции?

— Наверное, карпаччо. Самое такое, что я здесь попробовал.

Кто выиграет Лигу наций?

— Думаю, что Россия. Буду на это надеяться.

Самое главное, чему уже научил Анри?

— Не могу назвать главное, сейчас больше работаем над дисциплиной в команде. И уделяем внимание обороне. Если плохая оборона, то уже не так важно, что будет в атаке. На данный момент это самое главное, как мне кажется.

Это все вопросы. Всем спасибо. Надеемся на вашу поддержку. Хорошего всем дня. Вперед, «Монако»!

Александра Головина заменили на манекена во время трансляции «Монако — Анжи»
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27 сентября© Ньюстюб
Монако
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