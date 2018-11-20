Головин рассказал о «Монако». Игрок — о силе французской лиги и Анри
Полузащитник «Монако» в прямом эфире на клубной странице в соцсети «ВКонтакте» ответил на присланные болельщиками вопросы.
Полузащитник «Монако» в прямом эфире на клубной странице в соцсети «ВКонтакте» ответил на присланные болельщиками вопросы.
— Добрый день, я Александр Головин. Добро пожаловать в раздевалку «Монако» на стадионе «Луи II». Спасибо большое за ваши вопросы, — обратился полузащитник к зрителям, после чего начал зачитывать вопросы на карточках и давал свои ответы.
Кто из современников для вас является примером для подражания?
— Я бы назвал Месси. Наверное, он для всех будет примером для подражания. В последнее время нравится Эден Азар.
Что больше всего удивило или поразило в Монако?
— Поразило, что очень жарко здесь. Очень долго к этому привыкал. Потом стало легче.
Каково вам работать с легендарным Тьерри Анри?
— На самом деле, это двойная мотивация работать с таким тренером. Знаешь, каким он был футболистом, хочется равняться на его игру. Он тоже в
Как оцените местную кухню?
— Если брать заезды или выезды с командой, то все примерно так же, как в России в футбольных клубах, потому что питание спортсмена в целом одинаковое.
Как прошла адаптация во французском чемпионате?
— Если честно, поначалу было тяжело. Здесь намного больше скорости, намного меньше времени на принятие решения. В первых матчах было очень тяжело с этим
Чем занимаетесь в Монако помимо футбола?
— Могу
Скажите
— Allez Monaco. Вперед, «Монако» — в переводе. (Улыбается.).
Как вас называют в команде?
— В команде называют Алекс. Больше не слышал никаких прозвищ.
Ваш лучший друг в команде?
— Лучшего пока рано называть. Здесь очень дружный коллектив, никаких проблем в общении ни с кем не было.
Чем французский менталитет отличается от русского?
— Наверное, тем, что французы немного медлительные и более расслаблены.
Кто лучше всех набивает мячи?
— На таком уровне набивать мячи умеют все. И кто лучше всех,
Кто самый забавный в раздевалке?
— Это Раджи, самый забавный у нас. У него никогда не закрывается рот, много разговаривает. Без таких тяжело — он много шутит, разговаривает, поддерживает атмосферу.
Против кого было труднее всего играть?
— На самом деле с переходом в «Монако» заметил, что против всех труднее играть, нежели в чемпионате России. Повторюсь, здесь большие скорости и меньше времени на принятие решения. Плюс все футболисты очень физически мощные.
Играете в компьютерные игры (и в какие)?
— Да. Могу перечислить: играю в Dota,
Лучший стадион, на котором вы играли?
— (После паузы.) Больше всего из последних понравились «Лужники». Круто сделаны. Прикольный стадион.
Что вас зацепило в «Монако»?
— На самом деле мне всегда нравился этот клуб. Знаю, что тут очень хорошо воспитывают как молодых игроков, так и немолодых подготавливают к топовым клубам. Этим самым больше всего и зацепило.
Любимый музыкальный исполнитель?
— Любимого нет, разную музыку слушаю. Могу —
Как вы относитесь к своим фанам, замечаете их вообще?
— Это очень важно, когда есть поддержка от фанатов. Тем более на матчах. Это придает тебе уверенности и сил. Ты понимаешь, что за тебя болеют, в тебя верят. И сразу хочется играть еще больше.
Чем отличается французская лига от российской?
— Повторюсь: отличается по всем параметрам. Физически футболисты сильнее, быстрее — как думают, так и на поле двигаются, лучше оснащены технически. По всем аспектам чемпионат здесь сильнее. На себе прочувствовал, что тяжелее играть.
Лучше отдать ассист (передачу) или забить самому?
— Конечно, самому забить — это круто, но я всегда предпочитал — лучше отдать ассист. С самого детства это больше нравилось.
Любимое блюдо во Франции?
— Наверное, карпаччо. Самое такое, что я здесь попробовал.
Кто выиграет Лигу наций?
— Думаю, что Россия. Буду на это надеяться.
Самое главное, чему уже научил Анри?
— Не могу назвать главное, сейчас больше работаем над дисциплиной в команде. И уделяем внимание обороне. Если плохая оборона, то уже не так важно, что будет в атаке. На данный момент это самое главное, как мне кажется.
Это все вопросы. Всем спасибо. Надеемся на вашу поддержку. Хорошего всем дня. Вперед, «Монако»!