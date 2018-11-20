Головин рассказал о «Монако». Игрок — о силе французской лиги и Анри

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— Добрый день, я Александр Головин. Добро пожаловать в раздевалку «Монако» на стадионе «Луи II». Спасибо большое за ваши вопросы, — обратился полузащитник к зрителям, после чего начал зачитывать вопросы на карточках и давал свои ответы.

Кто из современников для вас является примером для подражания?

— Я бы назвал Месси. Наверное, он для всех будет примером для подражания. В последнее время нравится Эден Азар.

Что больше всего удивило или поразило в Монако?

— Поразило, что очень жарко здесь. Очень долго к этому привыкал. Потом стало легче.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 14, 24.11.2018, 22:00 Кан - Монако -

Каково вам работать с легендарным Тьерри Анри?

— На самом деле, это двойная мотивация работать с таким тренером. Знаешь, каким он был футболистом, хочется равняться на его игру. Он тоже в какой-то мере является примером.

Как оцените местную кухню?

— Если брать заезды или выезды с командой, то все примерно так же, как в России в футбольных клубах, потому что питание спортсмена в целом одинаковое.

Как прошла адаптация во французском чемпионате?

— Если честно, поначалу было тяжело. Здесь намного больше скорости, намного меньше времени на принятие решения. В первых матчах было очень тяжело с этим как-то смириться. Но после — тоже привыкаешь.

Чем занимаетесь в Монако помимо футбола?

— Могу куда-то сходить погулять, поиграть в компьютер (улыбается). Хожу учить французский. На этом, наверное, все.

Скажите что-нибудь на французском языке.

— Allez Monaco. Вперед, «Монако» — в переводе. (Улыбается.).

Как вас называют в команде?

— В команде называют Алекс. Больше не слышал никаких прозвищ.

Александр Головин | Источник: AFP 2018

Ваш лучший друг в команде?

— Лучшего пока рано называть. Здесь очень дружный коллектив, никаких проблем в общении ни с кем не было.

Чем французский менталитет отличается от русского?

— Наверное, тем, что французы немного медлительные и более расслаблены.

Кто лучше всех набивает мячи?

— На таком уровне набивать мячи умеют все. И кто лучше всех, как-то не следил за этим.

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Кто самый забавный в раздевалке?

— Это Раджи, самый забавный у нас. У него никогда не закрывается рот, много разговаривает. Без таких тяжело — он много шутит, разговаривает, поддерживает атмосферу.

Против кого было труднее всего играть?

— На самом деле с переходом в «Монако» заметил, что против всех труднее играть, нежели в чемпионате России. Повторюсь, здесь большие скорости и меньше времени на принятие решения. Плюс все футболисты очень физически мощные.

Играете в компьютерные игры (и в какие)?

— Да. Могу перечислить: играю в Dota, Counter-Strike, World of Warcraft и PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Лучший стадион, на котором вы играли?

— (После паузы.) Больше всего из последних понравились «Лужники». Круто сделаны. Прикольный стадион.

Что вас зацепило в «Монако»?

— На самом деле мне всегда нравился этот клуб. Знаю, что тут очень хорошо воспитывают как молодых игроков, так и немолодых подготавливают к топовым клубам. Этим самым больше всего и зацепило.

Любимый музыкальный исполнитель?

— Любимого нет, разную музыку слушаю. Могу — какой-то рэп или вообще шансон какой-то. Сейчас в раздевалке у наших ребят, например, французский рэп играет.

Александр Головин на скамейке «Монако» | Источник: Reuters

Как вы относитесь к своим фанам, замечаете их вообще?

— Это очень важно, когда есть поддержка от фанатов. Тем более на матчах. Это придает тебе уверенности и сил. Ты понимаешь, что за тебя болеют, в тебя верят. И сразу хочется играть еще больше.

Чем отличается французская лига от российской?

— Повторюсь: отличается по всем параметрам. Физически футболисты сильнее, быстрее — как думают, так и на поле двигаются, лучше оснащены технически. По всем аспектам чемпионат здесь сильнее. На себе прочувствовал, что тяжелее играть.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Лучше отдать ассист (передачу) или забить самому?

— Конечно, самому забить — это круто, но я всегда предпочитал — лучше отдать ассист. С самого детства это больше нравилось.

Любимое блюдо во Франции?

— Наверное, карпаччо. Самое такое, что я здесь попробовал.

Кто выиграет Лигу наций?

— Думаю, что Россия. Буду на это надеяться.

Самое главное, чему уже научил Анри?

— Не могу назвать главное, сейчас больше работаем над дисциплиной в команде. И уделяем внимание обороне. Если плохая оборона, то уже не так важно, что будет в атаке. На данный момент это самое главное, как мне кажется.