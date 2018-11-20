Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
«Челси» ведёт переговоры о продлении контракта с французским полузащитником Н’Голо Канте. Об этом сообщает Goal.
«Челси» ведёт переговоры о продлении контракта с французским полузащитником Н’Голо Канте. Об этом сообщает Goal.
По данным источника, английский клуб предлагает французу пятилетнее соглашение с зарплатой порядка € 17 млн в год. Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Нынешний контракт хавбека с лондонцами действует до лета 2021 года, а его зарплата составляет около € 8,8 млн в год.
27-летний Канте перешёл в «Челси» в 2016 году из «Лестера» за € 35,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл за лондонский клуб 12 матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.
Минувшим летом Канте в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира, который прошёл в России.