Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»

Источник: РИА "Новости"

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 20:30 Тоттенхэм Хотспур - Челси -

По данным источника, английский клуб предлагает французу пятилетнее соглашение с зарплатой порядка € 17 млн в год. Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».

Нынешний контракт хавбека с лондонцами действует до лета 2021 года, а его зарплата составляет около € 8,8 млн в год.

27-летний Канте перешёл в «Челси» в 2016 году из «Лестера» за € 35,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл за лондонский клуб 12 матчей в чемпионате Англии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.