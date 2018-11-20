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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Милан» хочет подписать Видаля

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может перейти в «Милан». Как утверждает Tuttosport, «россонери» хотят арендовать 31-летнего чилийца с последующим правом выкупа.

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Источник: Reuters

Видаль готов покинуть «Барселону»: он недоволен положением запасного в каталонском клубе. «Милан» хочет укрепить центр поля: «россонери» потеряли полузащитников Джакомо Бонавентуру и Лукаса Билью на несколько месяцев из-за травм.

В текущем сезоне Видаль провел 15 матчей за «Барселону», забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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