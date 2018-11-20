СМИ: «Милан» хочет подписать Видаля

Видаль готов покинуть «Барселону»: он недоволен положением запасного в каталонском клубе. «Милан» хочет укрепить центр поля: «россонери» потеряли полузащитников Джакомо Бонавентуру и Лукаса Билью на несколько месяцев из-за травм.