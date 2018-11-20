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19:42 (мск), источник: ТАСС

Российский бизнесмен Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»

ТАСС, 20 ноября. Российский предприниматель Александр Гринберг продал клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу «Марбелья». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Покупателем клуба выступил бизнесмен Чжао Чжэнь, являющийся бизнес-консультантом компании Guireniao Group Limited из Гонконга. Сумма сделки не разглашается. Чжао Чжэнь также займет пост президента клуба, который ранее занимал Гринберг.

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«Чжао Чжэнь заступает на пост президента клуба, высоко оценивая работу Гринберга во главе “Марбельи”. Клуб начинает новый этап в своей истории и ставит перед собой задачи вырасти во всех областях», — говорится в сообщении.

Причина продажи клуба Гринбергом не сообщается.

Гринберг приобрел «Марбелью» перед стартом сезона-2012/13, под его руководством клубу удалось выйти в третий дивизион. В 2017 году испанская полиция задержала Гринберга по обвинению в причастности к деятельности организованных преступных группировок и отмывании денег. Он был отпущен под залог в €750 тыс. после 133 дней, проведенных в тюрьме.

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