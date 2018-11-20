Российский бизнесмен Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»
ТАСС, 20 ноября. Российский предприниматель Александр Гринберг продал клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу «Марбелья». Об этом сообщает
ТАСС, 20 ноября. Российский предприниматель Александр Гринберг продал клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу «Марбелья». Об этом сообщает
Покупателем клуба выступил бизнесмен Чжао Чжэнь, являющийся
«Чжао Чжэнь заступает на пост президента клуба, высоко оценивая работу Гринберга во главе “Марбельи”. Клуб начинает новый этап в своей истории и ставит перед собой задачи вырасти во всех областях», — говорится в сообщении.
Причина продажи клуба Гринбергом не сообщается.
Гринберг приобрел «Марбелью» перед стартом сезона-2012/13, под его руководством клубу удалось выйти в третий дивизион. В 2017 году испанская полиция задержала Гринберга по обвинению в причастности к деятельности организованных преступных группировок и отмывании денег. Он был отпущен под залог в €750 тыс. после 133 дней, проведенных в тюрьме.