Российский бизнесмен Гринберг продал испанский ФК «Марбелья»

«Чжао Чжэнь заступает на пост президента клуба, высоко оценивая работу Гринберга во главе “Марбельи”. Клуб начинает новый этап в своей истории и ставит перед собой задачи вырасти во всех областях», — говорится в сообщении.

Гринберг приобрел «Марбелью» перед стартом сезона-2012/13, под его руководством клубу удалось выйти в третий дивизион. В 2017 году испанская полиция задержала Гринберга по обвинению в причастности к деятельности организованных преступных группировок и отмывании денег. Он был отпущен под залог в €750 тыс. после 133 дней, проведенных в тюрьме.