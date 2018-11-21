Названо имя нового обладателя «Золотого мяча» после гегемонии Месси и Роналду

Источник: Reuters

По его информации, лучшим футболистом года будет назван нападающий Антуан Гризманн, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы с мадридским «Атлетико» и стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

«Инсайдеры говорят, что “Золотой мяч” уйдет к Гризманну. Что ж, посмотрим», сообщил журналист Танкреди Пальмери.

27-летний Гризманн не попал в тройку претендентов на звание футболиста года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду получил полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошли в тройку претендентов на «Золотой мяч». Одной из причин этого является неудачные выступления аргентинца и португальца на чемпионате мира.