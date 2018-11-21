Ибрагимович запросил у «Милана» два миллиона евро за полгода

Источник: AP 2018

По информации издания, в Италии уже состоялась встреча агента футболиста Мино Райолы с техническим директором «Милана» Леонардо.

Читайте также «Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича

Стороны поднимали вопрос о возможном возвращении 37-летнего нападающего в итальянский клуб.

Отмечается, что Ибрагимович готов подписать контракт с «россонери» на полгода с окладом в два миллиона евро, а также с опцией продления еще на сезон.

При этом «Милан» уже пытался заполучить Ибрагимовича в 2017 году. Тогда швед предпочел английский «Манчестер Юнайтед».