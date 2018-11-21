Ибрагимович запросил у «Милана» два миллиона евро за полгода
Шведский форвард американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович согласен вернуться в итальянский «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Шведский форвард американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович согласен вернуться в итальянский «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в Италии уже состоялась встреча агента футболиста Мино Райолы с техническим директором «Милана» Леонардо.
Стороны поднимали вопрос о возможном возвращении 37-летнего нападающего в итальянский клуб.
Отмечается, что Ибрагимович готов подписать контракт с «россонери» на полгода с окладом в два миллиона евро, а также с опцией продления еще на сезон.
При этом «Милан» уже пытался заполучить Ибрагимовича в 2017 году. Тогда швед предпочел английский «Манчестер Юнайтед».
Ибрагимович выступал за «россонери» с 2010 по 2012 год. В составе «Милана» он провел 85 игр и забил 56 голов. В нынешнем розыгрыше MLS на счету шведа 22 забитых мяча в 27 матчах турнира.