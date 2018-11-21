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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» продлил контракт с футболистом основы

Полузащитник Марат Шахметов продлил контракт с карагандинским «Шахтером», сообщает официальный сайт клуба.

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Срок действия нового договора рассчитан до конца сезона 2020 года.

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В минувшем сезоне Шахметов провел 32 матча, записав в свой актив четыре мяча и две голевые передачи.

Общее количество игрового времени составило 2746 минут.

Также соглашение с «горняками» до конца 2019 года продлил воспитанник карагандинского футбола Оралхан Омиртаев.

В минувшем сезоне форвард провел за «Шахтер» 23 матча, забил четыре гола и отметился тремя голевыми передачами.

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