«Шахтер» продлил контракт с футболистом основы
Полузащитник Марат Шахметов продлил контракт с карагандинским «Шахтером», сообщает официальный сайт клуба.
Полузащитник Марат Шахметов продлил контракт с карагандинским «Шахтером», сообщает официальный сайт клуба.
Срок действия нового договора рассчитан до конца сезона 2020 года.
В минувшем сезоне Шахметов провел 32 матча, записав в свой актив четыре мяча и две голевые передачи.
Общее количество игрового времени составило 2746 минут.
Также соглашение с «горняками» до конца 2019 года продлил воспитанник карагандинского футбола Оралхан Омиртаев.
В минувшем сезоне форвард провел за «Шахтер» 23 матча, забил четыре гола и отметился тремя голевыми передачами.