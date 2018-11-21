«Ливерпуль» прописал трансферный бан «Барселоне»

Источник: Reuters

По информации источника, суть договоренности заключается в запрете на приобретение «сине-гранатовыми» игроков «красных» в течение трех лет, то есть до 2021 года.

Коутиньо хотел уйти в «Барселону» еще в 2017 году, но «Ливерпуль» смог сохранить его в команде, однако уже в январе следующего года трансфер все-таки состоялся. Тогда мерсисайдцы выручили на сделке 160 миллионов евро.