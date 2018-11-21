«Ливерпуль» прописал трансферный бан «Барселоне»
Английский «Ливерпуль» после продажи бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» заключил секретное соглашение с каталонским клубом. Об этом сообщает Cadena Ser.
Английский «Ливерпуль» после продажи бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» заключил секретное соглашение с каталонским клубом. Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, суть договоренности заключается в запрете на приобретение «сине-гранатовыми» игроков «красных» в течение трех лет, то есть до 2021 года.
Коутиньо хотел уйти в «Барселону» еще в 2017 году, но «Ливерпуль» смог сохранить его в команде, однако уже в январе следующего года трансфер
Кроме этой суммы английский клуб получил гарантии того, что «Барселона» не будет пытаться купить других футболистов «Ливерпуля». Отмечается, что данная договоренность оформлена документально и с ее помощью Ливерпуль обезопасил себя от интереса «Барселоны» к своим лидерам.