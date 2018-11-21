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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Ливерпуль» прописал трансферный бан «Барселоне»

Английский «Ливерпуль» после продажи бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» заключил секретное соглашение с каталонским клубом. Об этом сообщает Cadena Ser.

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Источник: Reuters

По информации источника, суть договоренности заключается в запрете на приобретение «сине-гранатовыми» игроков «красных» в течение трех лет, то есть до 2021 года.

Коутиньо хотел уйти в «Барселону» еще в 2017 году, но «Ливерпуль» смог сохранить его в команде, однако уже в январе следующего года трансфер все-таки состоялся. Тогда мерсисайдцы выручили на сделке 160 миллионов евро.

Кроме этой суммы английский клуб получил гарантии того, что «Барселона» не будет пытаться купить других футболистов «Ливерпуля». Отмечается, что данная договоренность оформлена документально и с ее помощью Ливерпуль обезопасил себя от интереса «Барселоны» к своим лидерам.

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