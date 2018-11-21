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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Псевдоприватизация». Эксперт о передаче ФК «Актобе» в доверительное управление Смакову

Известный казахстанский спортивный функционер Николай Иванов поделился с Vesti.kz своим мнением по поводу передачи футбольного клуба «Актобе» в доверительное управление его бывшему игроку и капитану Самату Смакову.

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«Хотелось бы уточнить, что Смаков, как пишут СМИ, не стал владельцем клуба, он его получил в доверительное управление с возможным выкупом права собственности в течение семи лет. Но все проблемы клуба стали проблемами Смакова, в связи с чем ему нужно адресовать все правовые вопросы с долгами перед футболистами, поставщиками услуг и так далее.

При этом нагрузка на областной бюджет меньше не стала, потому что все расходы из бюджета будут идти теперь через тендеры. Кроме того, ранее говорилось о том, что бюджетное финансирование клуба в объеме этого года (два миллиарда тенге) сохранится и в будущем. Как видим, бюджет не выиграл от этой приватизации. Поэтому я все это назвал бы псевдоприватизацией.

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Есть определенные правила по использованию бюджетных средств путем выигранного тендера, бюджетное финансирование — это целевые деньги, которые не могут быть потрачены на погашение долгов. В то же время их использование кто-то должен контролировать, наверное, такой структурой могла бы стать ревизионная комиссия областного маслихата или облспорт.

Пункт 13 тендерных условий гласит о том, что вся задолженность должна погашаться за счет доверительного управления или других инвесторов, но явно не за счет областного бюджета.

Да, все средства, выделенные из бюджета в этом году, пошли на оплату труда, премиальные, участие в чемпионате и не копейки не было потрачено на улучшение материальной базы клуба. А ведь бюджет любого клуба, как акционерного общества, должен предусматривать развитие инфраструктуры, будет ли этим Смаков заниматься в будущем, трудно сказать.

Не ясно и то, какие решения последуют по долгам, в частности, будут ли браться кредиты, потому как никто просто так не даст 1,5 миллиарда на их погашение. Ко всему прочему, стадион не принадлежит клубу, он передан футбольной школе № 8 и находится на бюджетном балансе. Одним словом, невеликие активы у ФК «Актобе». Найдется ли у него инвестор? Такое возможно.

Когда давал интервью другим журналистам, то отмечал, что при всей нынешней ситуации в клуб может прийти либо обезбашенный человек, либо тот, у которого есть какие-то договоренности с определенными людьми или олигархами. Все-таки у «Актобе» полно проблем, тем более есть вероятность, что следующий сезон также начнет с минусом очков. Также сохранен запрет на регистрацию новых игроков до летнего трансферного окна, что само собой подразумевает продление сотрудничества с нынешними игроками.

Все это мое видение ситуации, где-то я могу заблуждаться, поскольку совет директоров клуба давненько не работает.

Кстати, 12 ноября аким на совещании попросил Смакова подготовить в декабре программу развития футбола в Актюбинской области, судя по всему, по результатам изучения этой программы и будет принято решение о дальнейшем финансировании клуба", — рассказал Иванов.

Отметим, что Самат Смаков в начале нынешнего года стал гендиректором «Актобе», за который в качестве футболиста выступал с 2007 по 2012 год и в первой половине сезона-2016.

С «красно-белыми» он завоевал три чемпионства (2007, 2008, 2009), став еще обладателем Кубка (2008) и Суперкубка Казахстана (2008, 2010).

В доверительное управление Смакову ФК «Актобе» передан на семь лет. Среди прочего ему необходимо обеспечить участие клуба в чемпионате Казахстана от детского до взрослого уровня, погасить кредиторскую задолженность и развивать детско-юношеский футбол.

Руслан Ошуров  .

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