Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
На предматчевой
Напомним, в ноябре 2016 года португальский специалист Жозе Моуринью был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на £ 60 тыс. (около € 67 тыс.) после того, как дал комментарий перед матчем с «Ливерпулем» о том же арбитре Тейлоре.