Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

На предматчевой пресс-конференции в преддверии встречи с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола прокомментировал назначение рефери Энтони Тейлора, полностью исключив его предвзятость. Таким образом, каталонский специалист нарушил правило Футбольной ассоциации Англии, которое запрещает тренерам обсуждать назначение судей на матчи.

Напомним, в ноябре 2016 года португальский специалист Жозе Моуринью был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на £ 60 тыс. (около € 67 тыс.) после того, как дал комментарий перед матчем с «Ливерпулем» о том же арбитре Тейлоре.