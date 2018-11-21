Текущие события
Футбол. Сборные
20.11
Франция1
Уругвай0
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Футбол. Сборные
03:15
Чили4
Гондурас1
Футбол. Сборные
03:30
Перу2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
13Ханю вышел за золотом на костылях. Это надо видеть!
19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.

Наверх
Источник: Reuters

На предматчевой пресс-конференции в преддверии встречи с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола прокомментировал назначение рефери Энтони Тейлора, полностью исключив его предвзятость. Таким образом, каталонский специалист нарушил правило Футбольной ассоциации Англии, которое запрещает тренерам обсуждать назначение судей на матчи.

Напомним, в ноябре 2016 года португальский специалист Жозе Моуринью был оштрафован Футбольной ассоциацией Англии на £ 60 тыс. (около € 67 тыс.) после того, как дал комментарий перед матчем с «Ливерпулем» о том же арбитре Тейлоре.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
«Мбаппе дебютировал в 18 лет. Почему не дать шанс Чалову?»
Названы возможные сроки проведения боя Нурмагомедова и Мэйуэзера
Медведева выйдет в финал: анонс этапа Гран-при во Франции
Дмитрию Аленичеву возвращены водительские права и автомобиль
«В России было тяжело»: Кулемин судится за гражданство Канады
СМИ: «Уильямс» взял Кубицу на место Сироткина
Дзюба обратился к болельщикам после матча со Швецией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь