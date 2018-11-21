Football Leaks рассказал, как «Манчестер Сити» торгует африканцами

Источник: AFP 2018

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 18:00 Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити -

Футболисты живут в академии с 10 лет и подписывают контракт, по которому «горожане» имеют право распоряжаться соглашением по своему усмотрению. «Сити» вкладывает в академию около 1 миллиона евро в год.

До 2016 года игроки, которые закончили академию, подписывали контракт с «Сити», после чего отправлялись в аренды в другие команды. В 2016 году схему изменили. После академии футболисты подписывают соглашение с датским «Норшелланом», а «Сити» остается третьей стороной в такой сделке. Англичане в таком случае получают 25 процентов от последующей перепродажи игроков.