Football Leaks рассказал, как «Манчестер Сити» торгует африканцами

Футболисты живут в академии с 10 лет и подписывают контракт, по которому «горожане» имеют право распоряжаться соглашением по своему усмотрению. «Сити» вкладывает в академию около 1 миллиона евро в год.
До 2016 года игроки, которые закончили академию, подписывали контракт с «Сити», после чего отправлялись в аренды в другие команды. В 2016 году схему изменили. После академии футболисты подписывают соглашение с датским «Норшелланом», а «Сити» остается третьей стороной в такой сделке. Англичане в таком случае получают 25 процентов от последующей перепродажи игроков.
Football Leaks приводит случай Дивайна Наа. После академии он рассчитывал заиграть в Англии, но его отправили в одну из норвежских команд. Затем были аренды в Голландии, Дании и Швеции. Футболист был недоволен тем, что не может сделать самостоятельный выбор. Прошлым летом он ушел из «Сити» и теперь играет во второй бельгийской лиги. По словам Наа, теперь он счастлив.