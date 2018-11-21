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21:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Football Leaks рассказал, как «Манчестер Сити» торгует африканцами

«Манчестер Сити» использует академию «Право на мечту» для торговли африканскими футболистами, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks. Спортивная школа расположена в Гане на берегу реки Волта, в ней занимаются ганские, нигерийские и ивуарийские игроки.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 18:00
Вест Хэм Юнайтед
-Манчестер Сити-

Футболисты живут в академии с 10 лет и подписывают контракт, по которому «горожане» имеют право распоряжаться соглашением по своему усмотрению. «Сити» вкладывает в академию около 1 миллиона евро в год.

До 2016 года игроки, которые закончили академию, подписывали контракт с «Сити», после чего отправлялись в аренды в другие команды. В 2016 году схему изменили. После академии футболисты подписывают соглашение с датским «Норшелланом», а «Сити» остается третьей стороной в такой сделке. Англичане в таком случае получают 25 процентов от последующей перепродажи игроков.

Football Leaks приводит случай Дивайна Наа. После академии он рассчитывал заиграть в Англии, но его отправили в одну из норвежских команд. Затем были аренды в Голландии, Дании и Швеции. Футболист был недоволен тем, что не может сделать самостоятельный выбор. Прошлым летом он ушел из «Сити» и теперь играет во второй бельгийской лиги. По словам Наа, теперь он счастлив.

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