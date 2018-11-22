Инс: Погба должен покинуть «Манчестер Юнайтед», это решение устроит обе стороны
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что полузащитнику английской команды и сборной Франции Полю Погба следует покинуть клуб.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что полузащитнику английской команды и сборной Франции Полю Погба следует покинуть клуб.
«Меня не удивляют слухи о возможном уходе Погба из «Манчестер Юнайтед» в январе. Недавно он говорил, что счастлив в английском клубе, но я не верю ни единому его слову.
Клуб должен основательно задуматься о том, а не стоит ли отпустить Погба. Лично я считаю, что Поль должен уйти из «Манчестер Юнайтед», это устроит обе стороны. Он был непоследователен в своих выступлениях. Сейчас он просто ищет внимания и хочет, чтобы люди о нём говорили", — приводит слова Инса Goal.com.
Ранее сообщалось, что Погба дал согласие на возвращение в туринский «Ювентус» и сообщил о своём решении бывшим партнёрам по итальянской команде.