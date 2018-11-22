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16:56 (мск), источник: Sports.kz

Аршавин может привести в «Кайрат» нового легионера

Как пишет румынский ProSport, в ближайшее время состав команды «Кайрат А», выступающей в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу, может пополнить 22-летний румынский футболист Александру Кирицэ, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Александру Кирицэ, выступающий на позициях атакующего хавбека и правого вингера, является сыном Даниэля Кирицэ, в свое время игравшего за питерский «Зенит» и донецкий «Шахтер». Именно Даниэль и рассказал румынскому СМИ о том, что в ближайшем будущем Александру может подписать контракт с «Кайратом», чтобы играть за вторую команду клуба. Кирицэ-старший поведал, что периодически общается с Андреем Аршавиным, бывшим в 2002/2005 годах его одноклубником по «Зениту», и обсуждал с ним этот вопрос: «Я часто говорю с Аршавиным, потому что хочу помочь Александру, он уже большой мальчик. Сын играл за “ЧФР Клуж” и “Сепси”, но я хочу отвезти его в Казахстан — в алматинский “Кайрат”».

Помимо «ЧФР Клуж» и «Сепси» Александру Кирицэ также выступал за «Петролул», а на молодежном уровне — за юношеский состав «Стефанешти», вторую команду бухарестского «Динамо» и дружину U-19 французского «Аяччо». С лета этого года после окончания контракта с «Сепси» является свободным игроком. В Лиге 1 чемпионата Румынии в общей сложности провел на сегодня 16 матчей. Transfermarkt оценивает этого игрока в 50 тысяч евро.

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