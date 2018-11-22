Аршавин может привести в «Кайрат» нового легионера

Александру Кирицэ, выступающий на позициях атакующего хавбека и правого вингера, является сыном Даниэля Кирицэ, в свое время игравшего за питерский «Зенит» и донецкий «Шахтер». Именно Даниэль и рассказал румынскому СМИ о том, что в ближайшем будущем Александру может подписать контракт с «Кайратом», чтобы играть за вторую команду клуба. Кирицэ-старший поведал, что периодически общается с Андреем Аршавиным, бывшим в 2002/2005 годах его одноклубником по «Зениту», и обсуждал с ним этот вопрос: «Я часто говорю с Аршавиным, потому что хочу помочь Александру, он уже большой мальчик. Сын играл за “ЧФР Клуж” и “Сепси”, но я хочу отвезти его в Казахстан — в алматинский “Кайрат”».