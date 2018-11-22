Казахстанский футболист может пополнить ряды БАТЭ
Казахстанский полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев тренировался с БАТЭ, сообщает Prosports.kz со ссылкой на by.tribuna.com.
Казахстанский полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев тренировался с БАТЭ, сообщает Prosports.kz со ссылкой на by.tribuna.com.
Футболист провел в клубе четыре дня и возможно в скором времени будет объявлено о его подписании.
В нынешнем сезоне 21-летний Васильев сыграл 28 матчей в Первой лиге Беларуси, забил 10 мячей.
Ранее сообщалось, что Васильевым интересуются клубы из России и Казахстана.