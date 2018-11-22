Ибрагимович согласовал с «Миланом» контракт на полгода
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал ещё ближе к возвращению в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал ещё ближе к возвращению в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, шведский футболист согласовал с россонери условия контракта, рассчитанного на шесть месяцев. По условиям соглашения 37-летний форвард заработает € 2,2 млн за полгода в клубе. При этом неизвестно, включена ли в контракт опция продления на ещё один сезон.
При этом у Ибрагимовича
Ранее спортивный директор «Милана» Леонардо заявлял, что клуб близок к договорённости с Ибрагимовичем.