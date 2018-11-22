Источник: «Зенит» хочет подписать полузащитника «МЮ» Перейру

Сообщается, что петербургский клуб планирует подписать футболиста летом следующего года. При этом Перейра может достаться сине-бело-голубым бесплатно, поскольку его соглашение с английским клубом истекает летом 2019-го. Поскольку к этому времени ему уже исполнится 23 года, он, по правилам ФИФА, сможет свободно подписать контракт с любым клубом без компенсации в сторону предыдущего работодателя.