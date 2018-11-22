Источник: «Зенит» хочет подписать полузащитника «МЮ» Перейру
«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры, сообщают «Невские Новости».
«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры, сообщают «Невские Новости».
Сообщается, что петербургский клуб планирует подписать футболиста летом следующего года. При этом Перейра может достаться
Футболист выступает за английскую команду с 2012 года. В минувшем сезоне бразилец, у которого также есть бельгийское гражданство, выступал на правах аренды за «Валенсию». В текущем сезоне 22-летний игрок выходил на поле в пяти матчах во всех турнирах, суммарно на его счету 170 игровых минут.