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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Зенит» хочет подписать полузащитника «МЮ» Перейру

«Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры, сообщают «Невские Новости».

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Источник: AFP 2018
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 19:00
Зенит
-Ростов-

Сообщается, что петербургский клуб планирует подписать футболиста летом следующего года. При этом Перейра может достаться сине-бело-голубым бесплатно, поскольку его соглашение с английским клубом истекает летом 2019-го. Поскольку к этому времени ему уже исполнится 23 года, он, по правилам ФИФА, сможет свободно подписать контракт с любым клубом без компенсации в сторону предыдущего работодателя.

Футболист выступает за английскую команду с 2012 года. В минувшем сезоне бразилец, у которого также есть бельгийское гражданство, выступал на правах аренды за «Валенсию». В текущем сезоне 22-летний игрок выходил на поле в пяти матчах во всех турнирах, суммарно на его счету 170 игровых минут.

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