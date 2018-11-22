СМИ: «Реал» хочет обменять Бэйла на Азара
«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара. Как утверждает OK Diario, «королевский клуб» планирует подписать 27-летнего бельгийца в январе.
«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара. Как утверждает OK Diario, «королевский клуб» планирует подписать 27-летнего бельгийца в январе.
«Реал» готов предложить 100 миллионов евро за Азара и включить в эту сделку форварда Гарета Бэйла, чтобы убедить «Челси» расстаться с бельгийским форвардом.
В текущем сезоне Азар провел 14 матчей за «Челси», забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. Бэйл принял участие в 15 встречах в составе «Реала», отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.