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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» хочет обменять Бэйла на Азара

«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара. Как утверждает OK Diario, «королевский клуб» планирует подписать 27-летнего бельгийца в январе.

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Источник: Reuters

«Реал» готов предложить 100 миллионов евро за Азара и включить в эту сделку форварда Гарета Бэйла, чтобы убедить «Челси» расстаться с бельгийским форвардом.

В текущем сезоне Азар провел 14 матчей за «Челси», забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. Бэйл принял участие в 15 встречах в составе «Реала», отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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