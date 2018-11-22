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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.

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Источник: Reuters
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 16:30
Борнмут
-Арсенал-

«Наш приоритет — Премьер-лига. Хотим завершить сезон в топ-4. Клуб хочет вернуться в самый престижный европейский турнир, которым является Лига чемпионов. У нас есть два способа это сделать — АПЛ и Лига Европы. Оба варианта непростые, но мы хотим выступить как можно лучше на двух фронтах.

В то же время все соревнования, в которых можно завоевать какой-то трофей, важны. Так что «Арсенал» попытается победить в обоих домашних Кубках.

Наша третья цель — создание связи с болельщиками. Хотим, чтобы команда передавала энергию и оставалась голодной, — приводит слова Эмери Football.London.

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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