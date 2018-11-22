Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

«Наш приоритет — Премьер-лига. Хотим завершить сезон в топ-4. Клуб хочет вернуться в самый престижный европейский турнир, которым является Лига чемпионов. У нас есть два способа это сделать — АПЛ и Лига Европы. Оба варианта непростые, но мы хотим выступить как можно лучше на двух фронтах.