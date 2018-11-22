Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
«Наш приоритет —
В то же время все соревнования, в которых можно завоевать
Наша третья цель — создание связи с болельщиками. Хотим, чтобы команда передавала энергию и оставалась голодной, — приводит слова Эмери Football.London.
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.