Футболист «Ливерпуля» Мане подписал с командой новый контракт

«Я очень счастлив продлить свое пребывание в “Ливерпуле”, — сказал Мане. — Это отличный день, с нетерпением жду того, чтобы помочь команде выполнить все наши задачи и завоевать трофеи. Я всегда говорил, что не думал дважды перед тем, как перешел в клуб. Это было сделано в нужный момент, с правильным тренером, поэтому очень доволен — лучшее решение в моей карьере».