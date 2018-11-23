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09:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Мане подписал с командой новый контракт

ТАСС, 23 ноября. Сенегальский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане подписал новый контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

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Источник: Reuters

Продолжительность контракта не разглашается. Отмечается, что соглашение между 26-летним Мане и клубом рассчитано на длительный срок. Сам нападающий заявил, что рад подписанию нового договора.

«Я очень счастлив продлить свое пребывание в “Ливерпуле”, — сказал Мане. — Это отличный день, с нетерпением жду того, чтобы помочь команде выполнить все наши задачи и завоевать трофеи. Я всегда говорил, что не думал дважды перед тем, как перешел в клуб. Это было сделано в нужный момент, с правильным тренером, поэтому очень доволен — лучшее решение в моей карьере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мане перешел в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона». В составе команды он провел 89 матчей и забил 40 мячей. В 2018 году нападающий вместе с клубом дошел до финала Лиги чемпионов.

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