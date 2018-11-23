УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона-2017/18

Награда разделена на три номинации — лидер рейтинга Fair Play, самая прогрессирующая страна и страна с самыми лучшими болельщиками. Победителем в первой номинации стала Финляндия, набравшая по итогам сезона 8,596 балла.

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Самый высокий прогресс показала Северная Ирландия — 0,513 балла (7,976 — в сезоне-2016/17; 8,489 — в сезоне-2017/18). Лучшее поведение также продемонстрировали болельщики из Финляндии, но по причине того, что страна уже стала победителем в общей номинации, приз получили Фарерские острова.

Все три федерации получат от УЕФА денежные призы в размере $50 тыс. Ими они могут наградить профессиональные или любительские клубы в знак поощрения за соответствие правилам честной игры или участие в проектах данной тематики. До 2015 года страны получали дополнительную путевку в Кубок УЕФА/Лигу Европы.

Россия по итогам сезона заняла 33-е место из 43 стран — 8,018. В общем рейтинге страна расположилась на 34-й строчке. 1996 год стал единственным, когда России получала награду. Тогда московский ЦСКА смог выступить в квалификационном раунде Кубка УЕФА, однако в следующей стадии команда уступила и вылетела из турнира.

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О награде

Fair Play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1995 года стала вручаться регулярная сезонная награда, победители которой определяются с помощью рейтинг Fair Play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая встречи сборных и клубов.

Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 36 матчей в турнирах УЕФА.

До 2009 года одну путевку в Кубок УЕФА получала ассоциация с наивысшим рейтингом, а две другие определялись слепым жребием среди ассоциаций с рейтингом от 8,000 и более баллов. Эти места резервировались для победителей местных соревнований Fair Play, а если они уже пробились в еврокубковые турниры, то путевку получала следующая за ними команда. Таким образом, место в еврокубке отдавалось клубу из высшего дивизиона, имеющего самый высокий рейтинг Fair Play в своей федерации. Если же этот клуб уже прошел в соревнования УЕФА, то его место занимала следующая по внутреннему рейтингу Fair Play команда из высшего дивизиона.

С сезона 2015/16 УЕФА отменил выдачу путевок в еврокубки и стал вручать премии по трем категориям — лидер рейтинга Fair Play, самая прогрессирующая страна и за поведение болельщиков.