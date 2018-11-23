Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
09:33 (мск), источник: ТАСС

УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона-2017/18

ТАСС, 23 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал три страны, ставшие лауреатами ежегодной премии Fair Play («Честная игра») по итогам сезона-2017/2018. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх

Награда разделена на три номинации — лидер рейтинга Fair Play, самая прогрессирующая страна и страна с самыми лучшими болельщиками. Победителем в первой номинации стала Финляндия, набравшая по итогам сезона 8,596 балла.

Читайте также
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА

Самый высокий прогресс показала Северная Ирландия — 0,513 балла (7,976 — в сезоне-2016/17; 8,489 — в сезоне-2017/18). Лучшее поведение также продемонстрировали болельщики из Финляндии, но по причине того, что страна уже стала победителем в общей номинации, приз получили Фарерские острова.

Все три федерации получат от УЕФА денежные призы в размере $50 тыс. Ими они могут наградить профессиональные или любительские клубы в знак поощрения за соответствие правилам честной игры или участие в проектах данной тематики. До 2015 года страны получали дополнительную путевку в Кубок УЕФА/Лигу Европы.

Россия по итогам сезона заняла 33-е место из 43 стран — 8,018. В общем рейтинге страна расположилась на 34-й строчке. 1996 год стал единственным, когда России получала награду. Тогда московский ЦСКА смог выступить в квалификационном раунде Кубка УЕФА, однако в следующей стадии команда уступила и вылетела из турнира.

Читайте также
УЕФА ждет решения CAS по делу «ПСЖ» о нарушении правил финансового fair play

О награде

Fair Play, по мнению УЕФА, является важной частью успешной пропаганды и развития спорта, способствует повышению зрелищности матчей. Для продвижения этой концепции с 1995 года стала вручаться регулярная сезонная награда, победители которой определяются с помощью рейтинг Fair Play на основе оценки матчей в соревнованиях под эгидой УЕФА, включая встречи сборных и клубов.

Соблюдение правил честной игры оценивается делегатом УЕФА, который после матча составляет отчет по определенной форме, согласовав его с главным арбитром. В рейтинге учитываются только те ассоциации, команды из которых провели не менее 36 матчей в турнирах УЕФА.

До 2009 года одну путевку в Кубок УЕФА получала ассоциация с наивысшим рейтингом, а две другие определялись слепым жребием среди ассоциаций с рейтингом от 8,000 и более баллов. Эти места резервировались для победителей местных соревнований Fair Play, а если они уже пробились в еврокубковые турниры, то путевку получала следующая за ними команда. Таким образом, место в еврокубке отдавалось клубу из высшего дивизиона, имеющего самый высокий рейтинг Fair Play в своей федерации. Если же этот клуб уже прошел в соревнования УЕФА, то его место занимала следующая по внутреннему рейтингу Fair Play команда из высшего дивизиона.

С сезона 2015/16 УЕФА отменил выдачу путевок в еврокубки и стал вручать премии по трем категориям — лидер рейтинга Fair Play, самая прогрессирующая страна и за поведение болельщиков.

Ни одна федерация не может выиграть более одной номинации. Рейтинг Fair Play формируется по шести критериям: желтые и красные карточки, позитивная игра (например, зрелищность или отсутствие затяжки времени — прим. ТАСС), уважение к сопернику, уважение к арбитру, поведение представителей команды и поведение болельщиков. Сумма баллов делится на максимальное их количество (40 и 35 баллов, в зависимости от наличия пункта о болельщиках — прим. ТАСС), после чего выводится итоговый рейтинг.

Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северная Ирландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фарерские острова
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Два матча 15-го тура чемпионата России пройдут в пятницу
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Обнародованы вероятные изменения в футбольных правилах
Олимпийский чемпион рассказал о полученных угрозах из России
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь