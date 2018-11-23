«В команде называли казахом». Воспитанник «Шахтера» рассказал о просмотре в составе участника Лиги Европы

Участник Лиги Европы заинтересовался казахстанским футболистом.
— Владислав, недавно прошла информация о том, что вами интересуется БАТЭ.
— Мы играли с ними в кубковой игре. Тогда у них на поле вышла полурезервная команда с шестью игроками основы. В дополнительное время пропустили решающий гол, хотя счет до этого был 1:1. Отметился голевой передачей. Затем спортивный директор БАТЭ неоднократно приезжал на базу, на наши тренировки. На одной из последних тренировок мне сказали, что есть возможность потренироваться в их расположении и не ехать домой. Я ответил утвердительно и провел в этом клубе несколько дней. Познакомился с Мишей Гордейчуком, земляком из Караганды. В команде меня называли «казахом», а тренерский штаб БАТЭ остался доволен мной.
— С Александром Глебом удалось пообщаться?
— Он в те дни был в расположении сборной. В БАТЭ, кстати, спрашивали про «Шахтер». Наставник Алексей Бага в 2013 году, когда обе команды встречались в Лиге чемпионов, работал в качестве помощника главного тренера. Рассказывал о том, что тогда же просматривали нашу команду в Караганде и изучали.
— Гордейчук что рассказывал? Бывает в Казахстане?
— Лет пять наверное не был. Семью практически сразу же перевез. Хотя, кто-то из родных остался в Караганде. Вдохновляет ли его пример? Да, конечно. Михаил тоже поехал в первую лигу Беларуси и добился успеха. Стал лидером сборной этой страны, одним из лучших бомбардиров, поиграл в Лиге чемпионов.