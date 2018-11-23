Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги

«Этими ногами я играю в красивый футбол. Даже если это уродливые ступни, мне плевать: они напоминают о том, что благодаря этим ногам мы зарабатываем на еду. Так что вам нужно целовать эти ноги каждый день. Ладно, шучу. У каждого футболиста в мире ступни и ноги уродливые — вы не найдете ни одной пары красивых», — заверил Ибрагимович.