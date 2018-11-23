Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
09:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги

Нападающий «Лос-Анджелес» Златан Ибрагимович разговорился про свои уродливые ноги и в шутливой форме заявил, что люди должны целовать их. Слова спортсмена приводит «Би-Би-Си».

Наверх
Источник: AP 2018

«Этими ногами я играю в красивый футбол. Даже если это уродливые ступни, мне плевать: они напоминают о том, что благодаря этим ногам мы зарабатываем на еду. Так что вам нужно целовать эти ноги каждый день. Ладно, шучу. У каждого футболиста в мире ступни и ноги уродливые — вы не найдете ни одной пары красивых», — заверил Ибрагимович.

Читайте также
Ибрагимович согласовал с «Миланом» контракт на полгода

В этом же интервью Ибрагимович, известный высокой самооценкой, заявил: «Я прибыл со своей планеты — планеты Златан».

20 ноября сообщалось, что итальянский «Милан» провел переговоры с агентом шведского форварда. Клуб хочет вернуть 37-летнего Ибрагимовича, который выступал за него с 2010 по 2012 год. С «Миланом» он стал чемпионом Италии.

Ибрагимович также выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Он выигрывал национальный чемпионат с каждым клубом, кроме английского. 11 раз его признавали лучшим футболистом Швеции.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Оскорбившему российских женщин хоккеисту ответили
Названо имя лучшего российского футболиста
Два матча 15-го тура чемпионата России пройдут в пятницу
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Обнародованы вероятные изменения в футбольных правилах
Олимпийский чемпион рассказал о полученных угрозах из России
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь