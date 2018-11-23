Поколесили и обратно — в «Кайрат», «Астану». Какие игроки казахстанских клубов возвращаются из аренды

Источник: Reuters

Марат Быстров вернется из «Тобола» в «Астану»: один гол в 14 играх КПЛ. Контракт с чемпионами действует до 30 июня 2021 года.

Танат Нусербаев из «Тобола» в «Ордабасы»: семь голов и четыре ассиста в 25 играх КПЛ. О деталях контракта с южанами неизвестно.

Тохтар Жангылышбай из «Кайсара» в «Тобол»: один гол и один ассист в 15 играх КПЛ. Контракт с костанайцами действует до конца нынешнего года.

Читайте также Вратарь сборной Казахстана решил покинуть «Астану»

Адриан Гомес из «Иртыша» в «Альбасете»: два ассиста в 29 играх КПЛ. Контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2020 года.

Ермек Куантаев, Рифат Нурмугамет из «Жетысу» в «Кайрат»: 19 игр и один гол с одним ассистом в 13 играх КПЛ соответственно. У первого контракт с алматинским клубом действует до конца 2019-го, у второго — до конца нынешнего года.

Александр Симчевич из «Актобе» в «Ордабасы»: два гола и один ассист в 28 играх КПЛ. Контракт с шымкентским клубом действует до конца 2019 года.

Гегам Арутюнян из «Шахтера» в «Гандзасар»: один гол в семи играх КПЛ. О деталях контракта с армянским клубом неизвестно.

Юрий Перцух, Дидар Жалмукан из «Атырау» в «Астану»: один гол в десяти играх и четыре ассиста в десяти играх КПЛ соответственно. У первого контракт со столичным клубом действует до конца 2020 года, о деталях трудового соглашения второго неизвестно.