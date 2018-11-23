Поколесили и обратно — в «Кайрат», «Астану». Какие игроки казахстанских клубов возвращаются из аренды
Некоторые футболисты нынешний сезон в казахстанской
Некоторые футболисты нынешний сезон в казахстанской
Марат Быстров вернется из «Тобола» в «Астану»: один гол в 14 играх КПЛ. Контракт с чемпионами действует до 30 июня 2021 года.
Танат Нусербаев из «Тобола» в «Ордабасы»: семь голов и четыре ассиста в 25 играх КПЛ. О деталях контракта с южанами неизвестно.
Тохтар Жангылышбай из «Кайсара» в «Тобол»: один гол и один ассист в 15 играх КПЛ. Контракт с костанайцами действует до конца нынешнего года.
Адриан Гомес из «Иртыша» в «Альбасете»: два ассиста в 29 играх КПЛ. Контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2020 года.
Ермек Куантаев, Рифат Нурмугамет из «Жетысу» в «Кайрат»: 19 игр и один гол с одним ассистом в 13 играх КПЛ соответственно. У первого контракт с алматинским клубом действует до конца 2019-го, у второго — до конца нынешнего года.
Александр Симчевич из «Актобе» в «Ордабасы»: два гола и один ассист в 28 играх КПЛ. Контракт с шымкентским клубом действует до конца 2019 года.
Гегам Арутюнян из «Шахтера» в «Гандзасар»: один гол в семи играх КПЛ. О деталях контракта с армянским клубом неизвестно.
Юрий Перцух, Дидар Жалмукан из «Атырау» в «Астану»: один гол в десяти играх и четыре ассиста в десяти играх КПЛ соответственно. У первого контракт со столичным клубом действует до конца 2020 года, о деталях трудового соглашения второго неизвестно.
Отметим, что для Юрия Перцуха и Дидара Жалмукана сезон не закончен, их клуб 24 ноября встретится с «Кайратом» в финале Кубка Казахстана. Игра на стадионе «Астана Арена» начнется в 15:00 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».