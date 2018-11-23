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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти устроили рейд на дом Роналдиньо

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо лишился части дорогого имущества из-за задолженности перед бразильской казной. Об этом сообщает Goal.

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Источник: Reuters

Спортсмен подозревается в сокрытии средств и уклонении от уплаты задолженности. Судебные приставы конфисковали часть его дорогого имущества. В частности, Роналдиньо лишился нескольких автомобилей и картины художника Андре Берардо.

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Сообщается, что бывший футболист сборной обязан выплатить 8,5 миллиона бразильских реалов (почти 2 миллиона евро) за незаконное строительство.

Вместе с тем известно, что на счетах Роналдиньо осталось всего шесть евро.

9 ноября сообщалось, что суд штата Риу-Гранди-ду-Сул вынес постановление об изъятии загранпаспорта у бразильца.

Причиной стало наличие фискальной задолженности: он не выплачивал налоги за недвижимость, имея в собственности почти 16 объектов.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го, хотя продолжает принимать участие в благотворительных матчах. 38-летний бразилец — чемпион мира 2002 года.

В составе «Барселоны» (выступал с 2003 по 2008 год) Роналдиньо дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. Бразилец также выступал за такие клубы, как ПСЖ, «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и другие.
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