Хлопнуть дверью напоследок. Превью к финалу Кубка Казахстана по футболу «Атырау» — «Кайрат»

В минувшем чемпионате «Кайрат» трижды брал верх над «Атырау» — 2:0 во втором туре, 3:1 в 12-м и 4:2 в 24-м. Но в этих играх южане играли основным составом, то есть с легионерами, тогда как кубковые встречи проводили казахстанскими воспитанниками. Наверняка, и заключительный поединок сезона проведут своими силами, что в определенной степени повышает шансы атырауских футболистов на успех. Тем более на один матч всегда можно собраться.

В личных встречах преимуществом владеет «Кайрат», одержавший 20 побед при 14 ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 58−41. Самый крупный счет в «личке» был зафиксирован в 2016 году, когда кайратовцы на своем поле в рамках 14-го тура выиграли — 5:2.

«Кайрат» является кубковым рекордсменом, завоевав почетный трофей страны восемь раз (1992, 1996/97, 1999/00, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017).

«Атырау» обладателем Кубка становился только в 2009 году под руководством Вахида Масудова, который стоял у руля команды в начале нынешнего сезона, но после четырех стартовых поражений в премьер-лиге был вынужден подать в отставку. Преемником казахстанца на посту главного тренера стал молдавский специалист Андриан Сосновский, которого впоследствии за неудовлетворительные результаты сменил россиянин Виктор Кумыков.

Для российского тренера это второй финал Кубка Казахстана, а вот для его оппонента Андрея Карповича — первый. При этом Кумыков в 2013 году выигрывал Кубок вместе с карагандинским «Шахтером».

Напомним, что финал Кубка страны «Атырау» — «Кайрат» пройдет 24 ноября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 15:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».