Названы главные составляющие в пользу «Атырау» в финальном матче Кубка страны с «Кайратом»

Для «нефтяников» победа в решающей игре послужит хорошей мотивацией, поскольку она позволит квалифицироваться в Лигу Европы. В этом отношении они будут больше настроены на конечный успех, чем алматинцы. Плюс «Атырау» возглавляет опытный тренер (Виктор Кумыков), который в свое время успешно работал в карагандинском «Шахтере». Кроме того, нефтяной регион, наверняка, будет иметь финансовые возможности поддержать команду в случае ее попадания в еврокубки. Эти составляющие играют в пользу «Атырау». Исходя из этого поставил бы на его победу со счетом 2:1. Если «Кайрат» выставит своих воспитанников, это будет говорить о последовательности клуба в выбранном курсе. Это с одной стороны, а с другой — этим решением даст понять, что результат в предстоящей игре для него не очень важен. При этом трудно понять клуб, не использующего в решающей игре легионеров, с которыми подписывались контракты. Ведь они в состоянии реально усилить игру команды. Правда, их отсутствие на поле не гарантирует «Атырау» победу, так как в футболе случается всякое. Разве что у «нефтяников» повысятся или понизятся шансы на успех в зависимости от выбранного «Кайратом» на игру состава", — рассказал Хасенов.