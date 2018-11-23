Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Алавес
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
1315 лет победе России над Уэльсом
12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Названы главные составляющие в пользу «Атырау» в финальном матче Кубка страны с «Кайратом»

Казахстанский специалист Агадилда Хасенов поделился своими ожиданиями с Vesti.kz по поводу предстоящего финального матча за Кубок страны между «Атырау» и «Кайратом».

Наверх

«Есть два варианта. Если «Кайрат» сыграет своими воспитанниками, то фаворитом матча будет «Атырау». И, наоборот, если выставит оптимальный состав, у алматинского клуба повысятся шансы на победу.

Читайте также
Хлопнуть дверью напоследок. Превью к финалу Кубка Казахстана по футболу «Атырау» — «Кайрат»

Для «нефтяников» победа в решающей игре послужит хорошей мотивацией, поскольку она позволит квалифицироваться в Лигу Европы. В этом отношении они будут больше настроены на конечный успех, чем алматинцы. Плюс «Атырау» возглавляет опытный тренер (Виктор Кумыков), который в свое время успешно работал в карагандинском «Шахтере». Кроме того, нефтяной регион, наверняка, будет иметь финансовые возможности поддержать команду в случае ее попадания в еврокубки. Эти составляющие играют в пользу «Атырау». Исходя из этого поставил бы на его победу со счетом 2:1. Если «Кайрат» выставит своих воспитанников, это будет говорить о последовательности клуба в выбранном курсе. Это с одной стороны, а с другой — этим решением даст понять, что результат в предстоящей игре для него не очень важен. При этом трудно понять клуб, не использующего в решающей игре легионеров, с которыми подписывались контракты. Ведь они в состоянии реально усилить игру команды. Правда, их отсутствие на поле не гарантирует «Атырау» победу, так как в футболе случается всякое. Разве что у «нефтяников» повысятся или понизятся шансы на успех в зависимости от выбранного «Кайратом» на игру состава", — рассказал Хасенов.

Напомним, что финал Кубка страны «Атырау» — «Кайрат» пройдет 24 ноября на стадионе «Астана Арена». Начало — в 15:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».

Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Пора обрасти наконец-то мясом". Российское СМИ раскритиковало уровень Сейдахмета и дало ему совет
Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
ХК ЦСКА договорился с игроком «Флориды» о подписании контракта
Интриги дня КХЛ: «Авангард» погонится за лидером Востока
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь