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14:07 (мск), источник: Sports.kz

«Уступаем в возрасте и опыте». Тренер «Кайрата» оценил сезон и раскрыл план на финал Кубка Казахстана-2018

Известный в прошлом футболист Андрей Карпович временно возглавил «Кайрат» после ухода с тренерского помоста Карлоса Алоса. Финал Кубка страны в Астане с «Атырау» — это первое серьезное испытание для молодого наставника, но несмотря на сей факт он настроен решительно. 37-летний специалист прокомментировал предстоящий матч в интервью Профессиональной футбольной лиге Казахстана.

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Источник: Sports.kz

— В бытность футболистом Вы дважды были близки к победе в Кубке Казахстана. Что лично для Вас будет значить возможный успех?

— Конечно, любой трофей всегда важен. Сейчас есть отличный шанс завоевать Кубок Казахстана, но здесь на первый план выходит не мое сугубо личное желание стать его обладателем, а, скорее, общекомандное. Всей командой вместе готовимся к финалу и хотим выиграть заветный кубок.

— Можете отметить сильные и слабые стороны «Атырау»?

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— «Атырау» хорошая команда. Несмотря на турнирное положение в Чемпионате, каждый из клубов будет стараться показать свой лучший футбол. Победа в Кубке для «Атырау» — гарантия места в квалификации Лиги Европы, именно поэтому соперник будет вдвойне заряжен на игру. В прошлом году эта команда также билась с нами в финале и показала хороший футбол. Если говорить про сильные стороны, то матчи в этом году показали, что «Атырау» может крайне остро действовать в атаке. Мне сложно говорить про слабые стороны, думаю, что соперник сам в курсе этих моментов.

— Какую оценку дадите этому сезону? Много ли он дал пищи для размышлений?

— Сезон получился насыщенный и долгий. Были и большие победы, и неприятные неудачи. На протяжении всего пути в Кубке Казахстана наши молодые парни представляли клуб, показали характер и дошли до финала — это главный показатель.

— За счет чего Ваши подопечные способны одержать верх над соперником?

— Возможно, в каком-то плане мы уступаем «Атырау» в возрасте и опыте, но точно не в желании и энтузиазме. У всех ребят «горят» глаза, они шли к финалу через непростую борьбу, поэтому остался последний шаг, который они хотят завершить удачно. На поле не будет равнодушных, постараемся порадовать наших болельщиков!

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