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13:45 (мск), источник: ТАСС

Около 50 тыс. фанатов посетило тренировку «Бока Хуниорс» перед игрой Кубка Либертадорес

ТАСС, 23 ноября. Порядка 50 тыс. болельщиков пришло на домашнюю тренировку аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес с «Ривер Плейтом». Об этом сообщает пресс-служба «Бока Хуниорс».

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Источник: AP 2018

По данным аргентинских СМИ, из-за большого наплыва людей руководство клуба в определенный момент было вынуждено закрыть вход на стадион «Бомбонера», который вмещает 57395 человек. По этой причине на тренировке не был зафиксирован аншлаг.

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Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Впервые в истории турнира в финале встретились «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», представляющие Буэнос-Айрес. Первый матч прошел 11 ноября и завершился со счетом 2:2, ответная игра состоится 24 ноября на стадионе «Ривер Плейта».

Противостояние клубов «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. На данный момент «Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды — Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 — в Кубке Либертадорес).

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