Около 50 тыс. фанатов посетило тренировку «Бока Хуниорс» перед игрой Кубка Либертадорес

Источник: AP 2018

По данным аргентинских СМИ, из-за большого наплыва людей руководство клуба в определенный момент было вынуждено закрыть вход на стадион «Бомбонера», который вмещает 57395 человек. По этой причине на тренировке не был зафиксирован аншлаг.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Впервые в истории турнира в финале встретились «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», представляющие Буэнос-Айрес. Первый матч прошел 11 ноября и завершился со счетом 2:2, ответная игра состоится 24 ноября на стадионе «Ривер Плейта».