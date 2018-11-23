Президент ФИФА поздравил клуб казахстанского тренера со вторым чемпионством подряд

«Мне очень приятно передать самые теплые поздравления «Судуве», ставшей во второй раз чемпионом страны. Это результат энтузиастической решительности. Я поздравляю игроков, тренера, администрацию, технический и медицинский персоналы, а также болельщиков с этим успехом. От имени всего футбольного сообщества хотел бы поблагодарить «Судуву» и вашу федерацию за помощь в популяризации футбола, — говорится в письме Инфантино.