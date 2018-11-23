Президент ФИФА поздравил клуб казахстанского тренера со вторым чемпионством подряд
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил футбольный клуб «Судува» со вторым чемпионством подряд в чемпионате Литвы, передает корреспондент Vesti.kz.
Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил футбольный клуб «Судува» со вторым чемпионством подряд в чемпионате Литвы, передает корреспондент Vesti.kz.
Инфантино направил поздравительное письмо клубу через президента Футбольной ассоциации Литвы Томаса Данилявичюса, выразив свое уважение людям, причастным к успеху клуба из Мариямполе.
«Мне очень приятно передать самые теплые поздравления «Судуве», ставшей во второй раз чемпионом страны. Это результат энтузиастической решительности. Я поздравляю игроков, тренера, администрацию, технический и медицинский персоналы, а также болельщиков с этим успехом. От имени всего футбольного сообщества хотел бы поблагодарить «Судуву» и вашу федерацию за помощь в популяризации футбола, — говорится в письме Инфантино.
Отметим, что «Судуву» с 2016 года тренирует казахстанский тренер Владимир Чебурин, приведший клуб из Мариямполе ко второму чемпионству подряд. Таким образом, его футболисты успешно защитили свой титул, завоеванный впервые в клубной истории в прошлом сезоне.
На родине 53-летний специалист работал в карагандинском «Шахтере» (2007−2008, 2009−2010, 2015) и кокшетауском «Окжетпесе» (2011−2012).