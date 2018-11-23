Особенности национальной кормушки. Приватизация футбольных клубов

Почему эта приватизация — «так называемая»? Все довольно просто — как и достаточно сложно, как обычно у нас бывает, в то же самое время. Нужно понимать, что вся вот эта самая нынешняя волна разгосударствления отечественных футбольных клубов была запущена с принятием Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года за № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016−2020 годы», которое включило в комплексный план приватизации на этот период ряд футбольных клубов страны. Некоторые из них, кстати, успели с тех пор уже скоропостижно кануть в Лету — как, например, «Восток» (Усть-Каменогорск) и «Спартак» (Семей). По остальным же определенная работа оказалась проведена ранее или проводится в настоящее время. Вот только приватизацией в истинном значении этого термина назвать происходящее слишком трудно…

Дело, собственно, в том, что, если разобраться, передача государственного объекта в доверительное управление — это вовсе не приватизация данного госимущества, а всего лишь только сдача его в пользование на определенных условиях. В случае с конкретно ФК «Актобе» — на 7 лет. Таким образом, раньше 2025 года ждать реальной приватизации актюбинского футбольного клуба вряд ли теперь приходится. А ведь постановлением Правительства Республики Казахстан это должно быть сделано не позднее 2020 года! Неувязочка?.. Еще какая! Однако — далеко не единственная…

В целом, разгосударствление футбольных клубов Казахстане в той форме, в какой оно происходит сейчас, явно идет вразрез не только решениям, принятым с благими, верится, целями правительством государства, но и элементарному здравому смыслу. На самом деле, — какая к черту приватизация, если весь определенный срок доверительного управления ФК будет продолжаться финансироваться из того же самого источника, что и ранее?! В данном конкретном случае — из бюджета Актюбинской области. Весьма странное «разгосударствление», не находите?! Скорее уж, все это очень напоминает невероятно выгодный искусственно созданный бизнес-проект, став у руля (кормила, по-старому) которого можно очень даже вкусно прихлебывать из более чем вместительной кормушки на протяжении достаточно продолжительного времени. Долги у клуба, говорите? Есть такое, чего скрывать. И — немаленькие. Но, даже с учетом необходимости погашения всех этих задолженностей и просроченных обязательств, приобрести в рассрочку на 7 лет за 108 миллионов тенге возможность распоряжаться суммой примерно в 14 миллиардов (!) тенге (исходя из того же периода, на который клуб передается в доверительное управление, а также из планируемого бюджета ФК «Актобе» на 2019 год) — просто фантастическая по своей выгодности сделка, не правда ли?!

На самом деле, так называемое «разгосударствление» футбольных клубов, происходящее в настоящее время, очень сильно походит на некое извращенное издевательство над футбольной общественностью страны. «Приватизируемые» ФК все так же будут продолжать существовать на средства из областных (городских, районных…) бюджетов, — то бишь, ни на что иное, как на наши с вами, господа, налоги…, — вот только регуляторы этих финансовых потоков будут нести теперь гораздо меньше ответственности за принятые ими решения и отчитываться, в основном, станут перед самими же собой.

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Что происходит с клубами, переданными в доверительное управление ранее, мы все видели. Игроки и тренеры «Ордабасы» большую часть минувшего сезона просидели без зарплат — потому что работодателю, судя по всему, выгоднее было использовать в этот период причитающиеся им средства по иному назначению. Про то, как изгаляются над горемычным нынешним «Шахтером» высокопоставленные дилетанты, и упоминать лишний раз уже не хочется. Очень хочется верить, конечно, что в «Актобе» все могло бы быть иначе. Но… Оснований особых надеяться, что в «разгосударствляемом» под общую гребенку клубе все почему-нибудь могло бы складываться принципиально по-другому, кажется, нет.

А над отечественным футболом нависает теперь вполне реальная угроза, что, по окончании сроков доверительного управления «приватизируемых» казахстанских ФК, мы их просто все потеряем. Почти скопом. Физические и юридические лица, приходящие доверительно поуправлять клубами, не обязаны по окончании отведенных им на это временных отрезков приватизировать данные ФК. Имеют право сделать это, но вовсе не должны… То есть, после прекращения финансирования клубов из местных бюджетов эти управленцы в состоянии безнаказанно отказаться от автоматически становящихся для них ненужной обузой ФК.