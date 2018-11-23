«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»
Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
«Боруссия» воспользовалась опцией о возможном выкупе 25-летнего футболиста в арендном соглашении с каталонцами. Алькасер подписал с дортмундской командой полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» получит за трансфер игрока € 23 млн, предусмотренные в качестве суммы выкупа в арендном соглашении. С учётом бонусов выплата может в будущем увеличиться ещё на € 5 млн.
«Боруссия» арендовала Алькасера у «Барселоны» минувшим летом. Форвард принял участие в шести матчах Бундеслиги, в которых записал на свой счёт восемь голов. «Шмели» после 11 туров занимают первое место в турнирной таблице первенства.