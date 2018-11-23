«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»

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«Боруссия» воспользовалась опцией о возможном выкупе 25-летнего футболиста в арендном соглашении с каталонцами. Алькасер подписал с дортмундской командой полноценный контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получит за трансфер игрока € 23 млн, предусмотренные в качестве суммы выкупа в арендном соглашении. С учётом бонусов выплата может в будущем увеличиться ещё на € 5 млн.