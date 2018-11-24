«Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Шинник
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Факел
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Химки
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Десна
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Луч
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тамбов
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи
Балтика
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
23.11
Лион1
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
23.11
Леганес1
Алавес0
Футбол. Зарубежный
23.11
Байер2
Штутгарт0
Все события
Фоторепортажи
9Россия проиграла Швеции и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций
1315 лет победе России над Уэльсом
09:39 (мск)

«Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами

Центральный матч 13-го тура в чемпионате Англии состоится, как и подобает игре такого статуса, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Наверх
Источник: Reuters

«Тоттенхэм» и «Челси» достаточно уверенно входят в топ-4 АПЛ, но амбиции обоих клубов распространяются сильно за пределы мест в Лиге чемпионов. И «шпоры», и «синие» намерены бороться с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за золотые медали, а потому, матч с прямым конкурентом — отличная возможность набрать максимум очков, оставив соперника на какое-то время позади себя.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 20:30
Тоттенхэм Хотспур
-Челси-

«Челси» входит в тройку команд, которые в этом сезоне еще не проигрывали. В активе подопечных Маурицио Сарри восемь побед в 12 матчах. Ноль в графе «поражения» имеют также и «Ман Сити» с «Ливерпулем». Однако хоть в прошлом туре лондонцы и продлили беспроигрышную серию, вряд ли поклонники команды остались довольны набранным очком в домашней встрече с «Эвертоном».

Эта игра стала лишь четвертой в нынешнем сезоне с участием «Челси», в которой не был пробит тотал в 2,5 гола. В среднем в матчах лондонцев забивается 2,9 гола, что разительно отличает нынешнюю команду от той, которой руководил Антонио Конте.

Если же посмотреть на историю встреч «Челси» с «Тоттенхэмом», то мы увидим, что за последние шесть встреч команды на двоих забили друг другу 22 гола (в среднем — 3,66 за матч).

Матч на «Уэмбли» из разряда тех, в которых ничья не устроит никого. Поэтому мы вправе ожидать от команд открытого, яркого и зрелищного футбола. Такого же мнения придерживаются и аналитики букмекерской компании «Лига Ставок», предлагающиекоэффициент 1,75 на тотал больше 2,5. Можно считать этот вариант пари самым оптимальным на лондонское дерби.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
ЦСКА воспользовался осечкой «Локо» и вышел на третье место в РПЛ
Медведева допустила две ошибки, но сохраняет шансы на в финал ГП
Два очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу (видео)
Тремя матчами в субботу продолжится 15-й тур чемпионата России
Что смотреть в субботу: Кейн против «Челси», Гризманн vs Месси
Обыграет ли СКА московских армейцев с третьей попытки?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь