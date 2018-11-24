«Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами

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«Тоттенхэм» и «Челси» достаточно уверенно входят в топ-4 АПЛ, но амбиции обоих клубов распространяются сильно за пределы мест в Лиге чемпионов. И «шпоры», и «синие» намерены бороться с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за золотые медали, а потому, матч с прямым конкурентом — отличная возможность набрать максимум очков, оставив соперника на какое-то время позади себя.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 20:30 Тоттенхэм Хотспур - Челси -

«Челси» входит в тройку команд, которые в этом сезоне еще не проигрывали. В активе подопечных Маурицио Сарри восемь побед в 12 матчах. Ноль в графе «поражения» имеют также и «Ман Сити» с «Ливерпулем». Однако хоть в прошлом туре лондонцы и продлили беспроигрышную серию, вряд ли поклонники команды остались довольны набранным очком в домашней встрече с «Эвертоном».

Эта игра стала лишь четвертой в нынешнем сезоне с участием «Челси», в которой не был пробит тотал в 2,5 гола. В среднем в матчах лондонцев забивается 2,9 гола, что разительно отличает нынешнюю команду от той, которой руководил Антонио Конте.

Если же посмотреть на историю встреч «Челси» с «Тоттенхэмом», то мы увидим, что за последние шесть встреч команды на двоих забили друг другу 22 гола (в среднем — 3,66 за матч).