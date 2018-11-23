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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Тевес отбил фаната у полиции и подарил ему футболку

Добрая история из Аргентины.

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Источник: Reuters

Тренировку с участием «Боки» посетили 49 тыс. человек! Тренировку, Карл!

На той тренировке случился прекрасный эпизод с участием аргентинской полиции и Карлоса Тевеса. Он начался с того, что на поле выбежал один из фанов (явно в возрасте) и бросился к футболистам. Местные полицейские не церемонясь повалили его на землю и потащили к выходу. Видео можете посмотреть чуть ниже (с 2.40).

Когда мужичок почти смирился с тем, что остаток дня проведёт в отделении, в его сторону отправился Тевес. Он подошёл к полицейским и жестом потребовал отстать от фаната. Затем отвёл его в сторону и обнялся со счастливчиком. Спустя минуту Тевес ещё и подарил ему футболку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обезумевший от удивления мужчина поймал кураж и отправился поприветствовать остальных. Лишь после этого он согласился покинуть поле под всеобщие овации.

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