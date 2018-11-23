Моуринью: Неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Источник: AP 2018

Накануне испанский футболист в интервью заявил, что у него не было конфликта с Моуринью в то время, когда португалец возглавлял «Реал», но, возможно, ему не стоило тогда молчать и высказать специалисту своё недовольство относительно кадровых перемен в команде.

«Это типичное интервью для того, чья карьера подходит к концу. Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда. Он конфликтовал со мной, причём наилучшим для себя образом — секретно», — цитирует Моуринью AS.