Моуринью: Неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, который ныне возглавляет «Манчестер Юнайтед», прокомментировал слова
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, который ныне возглавляет «Манчестер Юнайтед», прокомментировал слова
Накануне испанский футболист в интервью заявил, что у него не было конфликта с Моуринью в то время, когда португалец возглавлял «Реал», но, возможно, ему не стоило тогда молчать и высказать специалисту своё недовольство относительно кадровых перемен в команде.
«Это типичное интервью для того, чья карьера подходит к концу. Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда. Он конфликтовал со мной, причём наилучшим для себя образом — секретно», — цитирует Моуринью AS.
Касильяс выступал в «Реале» с 1998 по 2015 год, после чего перешёл в «Порту». Моуринью возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год.