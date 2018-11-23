«Шахтер» продлил контракты с футболистами молодежной сборной Казахстана

Новое соглашение Наджаряна рассчитано до конца 2019 года, а Алимбаева — до конца 2020 года. Другие условия соглашений не уточняются.

В прошедшем сезоне 21-летний Алимбаев провел в КПЛ девять матчей и отметился одним ассистом. Также он играл за «Шахтер-Булат» в первой лиге и за молодежную команду «горняков» во второй лиге.

На счету 20-летнего Наджаряна — два гола и один ассист в 25 матчах КПЛ. До «Шахтера» он играл за «Астану».

Отметим, что Наджарян и Алимбаева — воспитанники «Шахтера». Оба футболиста имеют опыт выступлений в молодежной сборной Казахстана.