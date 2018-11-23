Тренер «Кайрата» дал оценку сезону и разобрал соперника по финалу Кубка Казахстана

Источник: Vesti.kz

Матч пройдет 24 ноября в Астане и начнется в 15:00 по столичному времени, а в прямом эфире его покажет телеканал «Хабар».

— В бытность футболистом вы дважды были близки к победе в Кубке Казахстана. Что лично для вас будет значить возможный успех?

— Конечно, любой трофей всегда важен. Сейчас есть отличный шанс завоевать Кубок Казахстана, но здесь на первый план выходит не мое сугубо личное желание стать его обладателем, а, скорее, общекомандное. Всей командой вместе готовимся к финалу и хотим выиграть заветный кубок, — сказал Карпович.

— Можете отметить сильные и слабые стороны «Атырау»?

— «Атырау» хорошая команда. Несмотря на турнирное положение в чемпионате, каждый из клубов будет стараться показать свой лучший футбол. Победа в Кубке для «Атырау» — гарантия места в квалификации Лиги Европы, именно поэтому соперник будет вдвойне заряжен на игру. В прошлом году эта команда также билась с нами в финале и показала хороший футбол.

Если говорить про сильные стороны, то матчи в этом году показали, что «Атырау» может крайне остро действовать в атаке. Мне сложно говорить про слабые стороны, думаю, что соперник сам в курсе этих моментов.

— Какую оценку дадите этому сезону? Много ли он дал пищи для размышлений?

— Сезон получился насыщенный и долгий. Были и большие победы, и неприятные неудачи. На протяжении всего пути в Кубке Казахстана наши молодые парни представляли клуб, показали характер и дошли до финала — это главный показатель.

— За счет чего ваши подопечные способны одержать верх над соперником?

— Возможно, в каком-то плане мы уступаем «Атырау» в возрасте и опыте, но точно не в желании и энтузиазме. У всех ребят «горят» глаза, они шли к финалу через непростую борьбу, поэтому остался последний шаг, который они хотят завершить удачно. На поле не будет равнодушных, постараемся порадовать наших болельщиков!

Ожиданиями от предстоящего финала поделился и главный тренер «Атырау» Виктор Кумыков, который отметил непредсказуемость подобных матчей.

— Изменился ли как-то казахстанский футбол за последние три года, которые вы провели вне его пределов?

— В казахстанском футболе стало два ярко выраженных лидера, раньше такого не было. Класс остальных команд выровнялся, нет явных аутсайдеров. Изменилась и система проведения чемпионата.

— Команда формировалась до вашего прихода, но летом вам все же удалось провести несколько трансферов. Как оцените и довольны ли вы сейчас тем подбором игроков, что имеются в команде?

— Не доволен. У нас проблемы на флангах, в полузащите. В атаке тоже требовалось усиление. На позиции правого защитника играет полузащитник. У нас было мало времени и мы были ограничены в финансах. Да и футболистов, особенно казахстанских, найти в это время сложно.

— Предыдущая встреча с «Кайратом» в рамках чемпионата Казахстана получилась довольно-таки яркой и обоюдоострой. Чего ожидаете от новой встречи? В чем на ваш взгляд, его сильные и слабые стороны?

— Смотря каким составом он будет играть. До «реформирования» состава «Кайрат» был силен в атаке, в обороне были проблемы, но за счет мощной передней линии, недостатки в чемпионате нивелировались, а вот в еврокубках они проявлялись явно.

— Способно ли сыграть вам на руку решение «Кайрата» продолжить выступления в Кубке страны казахстанским составом?

— Что случится в Кубке, никто не знает. Если будут только казахстанские футболисты, нашей команде станет легче в тактическом плане. Физическое состояние, самоотдача и мотивация будут на высоком уровне.

Что касается легионеров, то, конечно же, их участие добавит класс в игру и мы сможем увидеть высокий уровень исполнительского мастерства. Они добавят сложностей нашим игрокам, но мы готовы к любому раскладу!