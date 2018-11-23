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23 ноября, источник: Чемпионат.com

Переговоры судей во время «класико». Такого вы ещё не слышали

Арбитр не хотел ставить пенальти на Суаресе. Но VAR всё изменил.

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Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 22:45
Атлетико
-Барселона-

Последнее «класико» запомнилось не только разгромным счётом, но и тем, что впервые в истории противостояний «Барселоны» и «Реала» был использован VAR — видеоассистент рефери.

На 27-й минуте матча после прострела Жорди Альбы с левого фланга Луис Суарес побежал за мячом и был сбит Рафаэлем Вараном. Судья остановил игру не сразу — засомневался, было ли нарушение. Но после подсказки сотрудника видеопомощи арбитров рефери всё же решил игру не продолжать и пересмотреть момент. После этого был назначен пенальти.

Судейский комитет Ла Лиги опубликовал переговоры судей и сотрудника VAR во время этого момента. Это действительно интересно.

Итак, Суарес падает после контакта с Вараном.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона 5:1
Первый тайм: 2:0
Реал
28.10.2018, 18:15 Зрители: 93265 основной раунд: 10-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хулен Лопетеги
Голы
11′ Филиппе Коутинью (Жорди Альба) 7
30′ Луис Суарес 9
75′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
83′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
87′ Артуро Видаль (У. Дембеле) 22
12 Марселу 50′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
38′ Иван Ракитич 4
77′ Луис Суарес 9
Серхио Бускетс 5
84′ Артур 8
Артуро Видаль 22
69′ Рафинья 12
Нелсон Семеду 2
74′ Филиппе Коутинью 7
Усман Дембеле 11
25 Тибо Куртуа
6 Фернандес Иглесиас Начо 39′
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
14 Каземиру
22 Франсиско Роман Иско
12 Марселу 82′
7 Мариано Диас
5 Рафаэль Варан 45′
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл 77′ 53′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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