Переговоры судей во время «класико». Такого вы ещё не слышали

Последнее «класико» запомнилось не только разгромным счётом, но и тем, что впервые в истории противостояний «Барселоны» и «Реала» был использован VAR — видеоассистент рефери.
На 27-й минуте матча после прострела Жорди Альбы с левого фланга Луис Суарес побежал за мячом и был сбит Рафаэлем Вараном. Судья остановил игру не сразу — засомневался, было ли нарушение. Но после подсказки сотрудника видеопомощи арбитров рефери всё же решил игру не продолжать и пересмотреть момент. После этого был назначен пенальти.
Судейский комитет Ла Лиги опубликовал переговоры судей и сотрудника VAR во время этого момента. Это действительно интересно.
Итак, Суарес падает после контакта с Вараном.