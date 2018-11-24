Гвардиола: «Ман Сити» будет проигрывать в этом сезоне, футболисты — не машины

«Завершить сезон в АПЛ без поражений? Подобные разговоры слышал и в прошлом сезоне. Говорили, что мы непобедимые и неуязвимые, а потом нас обыграл “Ливерпуль”. В некоторых матчах мы будем побеждать, в других же будем проигрывать. Футболисты — не машины, а наши соперники сильны. У нас нет цели быть непобедимыми. Нашими задачами являются хорошая игра в каждом матче и три очка», — цитирует Гвардиолу BBC.