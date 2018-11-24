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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: «Ман Сити» будет проигрывать в этом сезоне, футболисты — не машины

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему команда не ставит перед собой цель завершить сезон в английской Премьер-лиге без поражений.

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Источник: Reuters

«Завершить сезон в АПЛ без поражений? Подобные разговоры слышал и в прошлом сезоне. Говорили, что мы непобедимые и неуязвимые, а потом нас обыграл “Ливерпуль”. В некоторых матчах мы будем побеждать, в других же будем проигрывать. Футболисты — не машины, а наши соперники сильны. У нас нет цели быть непобедимыми. Нашими задачами являются хорошая игра в каждом матче и три очка», — цитирует Гвардиолу BBC.

После 12 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. На счету подопечных Хосепа Гвардиолы десять побед, а ещё два матча команда завершила вничью.

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