Что смотреть в субботу: Кейн против непобедимого «Челси», Гризманн vs Месси и финал Кубка Либертадорес

Источник: Reuters

10 ноября, суббота

«Ювентус» — СПАЛ. 20.00. Стадион «Альянц Стэдиум».

«Тоттенхэм» — «Челси». 20.30. Стадион «Уэмбли».

«Кан» — «Монако». 20.00. Стадион «Мишел Д'Орнано».

«Атлетико» — «Барселона». 22.45. Стадион «Ваньда Метрополитано».

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». 23.00. Стадион «Монументаль».

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 22:45 Атлетико - Барселона -

Диегу Коста и Коутинью снова в строю

Главный матч выходных — противостояние «Атлетико» и «Барселоны». Первая команда ла лиги против одного из главных преследователей, который в случае успеха может сам возглавить турнирную таблицу. Единолично, либо на пару с «Севильей», которая в воскресенье обязана набирать три очка в домашнем матче с «Вальядолидом». Впрочем, это уже совсем другая тема.

Вроде бы и «матрасники», и каталонцы сейчас занимают привычные позиции, однако их выступления в нынешнем сезоне далеки от идеала. Команда Эрнесто Вальверде то громит «Реал» в класико и выдает концерты в Лиге чемпионов, то проигрывает тем, кому обычно не отдает и очка. Как в случае с «Бетисом» перед уходом на двухнедельную паузу (3:4). Мадридцы и вовсе выдали худший старт с тех пор, как с ними начал работу Диего Симеоне. Выигрыш у «Атлетика», конечно, получился эмоциональным (3:2), но стоило ли ждать нервотрепки в домашней встрече с соперником, который балансирует на грани зоны вылета?

Ответ очевиден. Кроме того, в той игре травму получил Годин. Участие уругвайца, а также Коке и Лемара в субботней игре под вопросом. Зато снова в строю Савич, Эрнандез и Диего Коста. «Барса» тоже может похвастаться выздоровлением Коутинью. Хотя его нынешние кондиции — такая же загадка, как и исход предстоящей игры. Предсказать сейчас можно только вступление Бускетса в клуб избранных, ведь субботний матч станет для него 500-м в сине-гранатовой футболке.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 20:30 Тоттенхэм Хотспур - Челси -

«Шпоры» в погоне за «Челси»

В Англии все внимание на «Уэмбли» и дерби «Тоттенхэм» — «Челси». Интерес подогревает минимальный разрыв между соперниками, из-за чего третья позиция синих в таблице находится под ударом. Причина — в нулевой ничьей с «Эвертоном», которая оставила двоякое впечатление. С одной стороны, для игры на «Стэмфорд Бридж» это неудовлетворительный результат. Вместе с тем, Маурицио Сарри вписал свое имя в историю английского футбола, как единственный тренер, начавший работу в премьер-лиге с двенадцати беспроигрышных матчей.

«Челси» с итальянским тренером на скамейке в этом сезоне вообще не проиграл ни разу. Это в принципе единственный подобный случай в чемпионатах «большой пятерки». По силам ли Маурисио Покеттино остановить пока неуязвимого соперника? Против «шпор» заполненный лазарет, пациентами которого числятся Триппьер, Санчес, Роуз и Дембеле. За хозяев — свое поле, вернувшийся в строй Фертонген и серия из четырех побед. Плюс, «Уэмбли» — территория Харри Кейна. Он единственный, кто забил на главном стадионе страны после его перестройки ровно тридцать мячей. Причем юбилей случился буквально на днях — в концовке победного матча Лиги наций с Хорватией (2:1). А на эмоциях лучший бомбардир Англии вполне способен совершить еще один подвиг. Или Харри сможет отрезать от мяча мобильная полузащита «Челси» во главе с продлившим контракт Канте?

Футбол Франция 2018/2019 Тур 14, 24.11.2018, 22:00 Кан - Монако -

Черышев лечится, Головин возвращается

Два российских полпреда в Европе — Александр Головин и Денис Черышев — пропустили последние матчи сборной, так как залечивали травмы. Второй из них больничный пока так и не закрыл, и не попал в заявку «Валенсии» на очередной тур ла лиги наряду с защитниками Пиччини и Мурильо. Что касается Головина, то хавбек «Монако» возобновил работу в общей группе. В тоже время на традиционной пресс-конференции Тьерри Анри главный тренер монегасков выразил уверенность только в возвращении на поле бельгийца Тилеманса.

Решение по Головину, Силла и Жеббелю принималось штабом «Монако» накануне гостевой игры с «Каном» и россиянин в итоге оказался в заявке. Этот соперник опережает футболистов из княжества на пять очков и находится рядом с зоной вылета. У него свой собственный кризис, растянувшийся на шесть матчей без побед, последняя из которых датируется 29 сентября. Предыдущий матч в Кане «Монако» выиграл в мае за счет дубля Силла (2:1). Та победа стала пятой подряд над этим соперником, так что шансы выбраться из трясины у подопечных Анри имеются.

Разрушит ли «Ривер» домашнее проклятие?

Сегодня станет известен обладатель Кубка Либертадорес и соответственно последний участник клубного чемпионата мира. «Ривер Плейт» против «Бока Хуниорс» — это в принципе отмеченный знаком качества продукт, а горячие 2:2 на «Бомбонере» еще больше подогрели интерес к ответной игре. Ту ничью гости восприняли, как половину победы. Дисквалифицированный главный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо вышел к болельщикам, а фанаты встречали клубный автобус у стадиона «Монументаль», словно чемпионов.