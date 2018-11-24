Команда экс-форварда «Астаны» Твумаси проиграла аутсайдеру испанской Примеры

Матч на стадионе «Бутарке» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 42-й минуте Юссефом Эн-Несири.

Победа позволила «Леганесу» покинуть зону вылета и подняться на 16-е место из 20 (Примеру покидают последние три клуба), тогда как «Алавес», несмотря на поражение, сохранил за собой четвертую строчку в таблице. Правда, команда Абелардо может ее потерять, так как конкуренты свои матчи проведут 24 ноября.

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