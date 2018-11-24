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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Команда экс-форварда «Астаны» Твумаси проиграла аутсайдеру испанской Примеры

«Алавес», за который выступает экс-форвард «Астаны» Патрик Твумаси, проиграл в гостях «Леганесу» в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч на стадионе «Бутарке» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Решающий гол был забит на 42-й минуте Юссефом Эн-Несири.

Победа позволила «Леганесу» покинуть зону вылета и подняться на 16-е место из 20 (Примеру покидают последние три клуба), тогда как «Алавес», несмотря на поражение, сохранил за собой четвертую строчку в таблице. Правда, команда Абелардо может ее потерять, так как конкуренты свои матчи проведут 24 ноября.

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При этом Патрик Твумаси не попал в заявку команды на игру. В текущем сезоне он провел в испанском чемпионате только две встречи, в которых результативными действиями не отметился.

Леганес 1:0
Первый тайм: 1:0
Алавес
23.11.2018, 23:00 Зрители: 9863 основной раунд: 13-й тур Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Абелардо
Голы
42′ Юссеф Эн-Несири (Х.К. Сильва) 26
Составы
Андрей Лунин 29
Хонатан Кристиан Сильва 5
62′ Аллан Ньом 12
Димитриос Сиовас 22
Кеннет Омеруо 24
Родриго Тарин 28
дель Мармоль Рубен Перес 21
Гвидо Каррильо 9
39′ Хосе Луис Ресио 8
Микель Весга 23
15′ 84′ Оскар Родригес 27
Хавьер Эрасо 17
86′ Юссеф Эн-Несири 26
Сабин Мерино 18
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте 49′
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
15 Ксимо Наварро
19 Мануэль Гарсия
20 Дарко Брашанац 52′
11 Перес Ибаи Гомес
12 Хонатан Кальери
21 Мартин Агиррегабирия 81′ 73′
10 Йон Гвидетти
7 Рубен Собрино 63′
18 Борха Бастон 75′
23 Хони 62′
14 Хорхе Франко Бурги
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
10 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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