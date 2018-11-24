ФК «Динамо-Брест» проведет мастер-класс для тренеров с участием Гордона Стракана

Источник: AP 2018

Семинар состоится в Бресте 27 и 28 ноября. В первый день участники познакомятся с теоретической частью, которая будет организована во Дворце водных видов спорта. Шотландский тренер поделится своим опытом ведения тренировочного процесса в условиях плотного игрового графика, совмещения работы в национальной команде и клубе.

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Во второй день мастер-класс пройдет на спортивной базе брестского «Динамо» в Красном Дворе. Гордон Стракан проведет тренировку с дублирующим составом команды, после чего ответит на вопросы участников мастер-класса.