ФК «Динамо-Брест» проведет мастер-класс для тренеров с участием Гордона Стракана
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Динамо-Брест» проведет
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Динамо-Брест» проведет
Семинар состоится в Бресте 27 и 28 ноября. В первый день участники познакомятся с теоретической частью, которая будет организована во Дворце водных видов спорта. Шотландский тренер поделится своим опытом ведения тренировочного процесса в условиях плотного игрового графика, совмещения работы в национальной команде и клубе.
Во второй день
Как отметили в «Динамо-Брест», в клубе уделяется серьезное внимание футбольному образованию тренеров и менеджеров команды. В начале ноября в «Динамо» обучающий семинар провел известный испанский специалист Хуанде Рамос.