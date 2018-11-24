«Кайрат» и «Атырау» объявили составы на финал Кубка Казахстана
Алматинский «Кайрат» и «Атырау» объявили составы команд на финальный матч за Кубок Казахстана-2018 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» и «Атырау» объявили составы команд на финальный матч за Кубок Казахстана-2018 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет на стадионе «Астана Арена» и начнется в 15:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Хабар».
«Кайрат»: Покатилов, Ахметов, Суюмбаев, Алип, Жуков, Исламхан, Абикен, Соколенко, Парагульгов, Сарсенов, Кейлер.
Резерв: Плотников, Лория, Швырев, Суюнов, Люхай, Оразов, Кривенцев, Котов, Айманов.
«Атырау»: Логиновский, Абдрахманов, Обшивач, Аблитаров, Кубик, Калмуратов, Нейн, Сергиенко, Хайруллин, Бабатунде, Сикимич.
Резерв: Пасеченко, Родионов, Перцух, Сапаров, Жалмукан, Нурыбеков, Кайраллиев, Джуматов.