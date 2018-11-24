«Барселона» вернула в состав постоянно опаздывающего игрока стоимостью 105 миллионов
Каталонская «Барселона» объявила заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу против мадридского «Атлетико».
Каталонская «Барселона» объявила заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу против мадридского «Атлетико».
Вне заявки «сине-гранатовых» остался полузащитник Филиппе Коутиньо. Клуб принял решение не рисковать здоровьем бразильца, который восстанавливается после травмы.
В текущем сезоне Коутинью провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
В то же время в состав «Барселоны» вернулся нападающий Усман Дембеле, который пропустил игру с «Бетисом». Сообщалось, что это была дисциплинарная мера в отношении француза за пропуск тренировки.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны образом жизни Дембеле, поговаривали даже о его возможной продаже. Каталонский клуб оценил француза в 99 миллионов евро. 21-летний француз перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб получил за игрока 105 миллионов евро, но может получить еще 40 миллионов в качестве бонусов.