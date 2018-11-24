«Барселона» вернула в состав постоянно опаздывающего игрока стоимостью 105 миллионов

Источник: Reuters

Вне заявки «сине-гранатовых» остался полузащитник Филиппе Коутиньо. Клуб принял решение не рисковать здоровьем бразильца, который восстанавливается после травмы.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 22:45 Атлетико - Барселона -

В текущем сезоне Коутинью провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Из-за дисквалификации нет в составе каталонцев и полузащитника Ивана Ракитича.

В то же время в состав «Барселоны» вернулся нападающий Усман Дембеле, который пропустил игру с «Бетисом». Сообщалось, что это была дисциплинарная мера в отношении француза за пропуск тренировки.