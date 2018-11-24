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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» вернула в состав постоянно опаздывающего игрока стоимостью 105 миллионов

Каталонская «Барселона» объявила заявку на матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу против мадридского «Атлетико».

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Источник: Reuters

Вне заявки «сине-гранатовых» остался полузащитник Филиппе Коутиньо. Клуб принял решение не рисковать здоровьем бразильца, который восстанавливается после травмы.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 22:45
Атлетико
-Барселона-

В текущем сезоне Коутинью провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Из-за дисквалификации нет в составе каталонцев и полузащитника Ивана Ракитича.

В то же время в состав «Барселоны» вернулся нападающий Усман Дембеле, который пропустил игру с «Бетисом». Сообщалось, что это была дисциплинарная мера в отношении француза за пропуск тренировки.

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» недовольны образом жизни Дембеле, поговаривали даже о его возможной продаже. Каталонский клуб оценил француза в 99 миллионов евро. 21-летний француз перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Немецкий клуб получил за игрока 105 миллионов евро, но может получить еще 40 миллионов в качестве бонусов.

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