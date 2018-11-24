Новый главный тренер «Кайрата» был замечен на финале Кубка Казахстана с «Атырау»

Ранее председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев после отставки испанца Карлоса Феррера сообщил, что команду по завершении сезона возглавит немецкий специалист. Не исключено, что он имел ввиду Шпилевского, успевшего в свое время поработать в Германии.

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Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Приглашался в сборные Беларуси различных возрастов. Однако из-за серьезной травмы спины был вынужден на раннем этапе завершить карьеру футболиста.

В 2011 году получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым ее обладателем в Германии. Тренерскую карьеру начинал в академии «Штутгарта». С 2013 по 2018 годы работал тренером академии «РБ Лейпциг».