Новый главный тренер «Кайрата» был замечен на финале Кубка Казахстана с «Атырау»
30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский был замечен на
30-летний белорусский тренер Алексей Шпилевский был замечен на
Ранее председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев после отставки испанца Карлоса Феррера сообщил, что команду по завершении сезона возглавит немецкий специалист. Не исключено, что он имел ввиду Шпилевского, успевшего в свое время поработать в Германии.
Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Приглашался в сборные Беларуси различных возрастов. Однако
В 2011 году получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым ее обладателем в Германии. Тренерскую карьеру начинал в академии «Штутгарта». С 2013 по 2018 годы работал тренером академии «РБ Лейпциг».
Летом немного проработал в белорусском клубе «Динамо-Брест», откуда ушел спустя полтора месяца после назначения.