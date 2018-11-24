«Кайрат» обыграл «Атырау» в матче с нереализованным Исламханом пенальти и второй год подряд взял Кубок Казахстана

Финальный матч, прошедший на стадионе «Астана Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу «Кайрата».

Алматинцы могли открыть счет уже на четвертой минуте игры, когда получили право на 11-метровый. К точке подошел капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, но голкипер «Атырау» Владимир Логиновский угадал направление удара и сохранил ворота нетронутыми.

Однако на 15-й минуте уже и Логиновский уже не спас команду — алматинцы организовали атаку через левый фланг — Гафуржан Суюмбаев ворвался в штрафную и прострелил в центр, где Александр Соколенко в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме «Атырау» упустил несколько возможностей сравнять счет. Сначала на 63-й минуте после удара Марата Хайруллина мяч попал в штангу, а спустя десять минут Бабатунде Аденидже едва не воспользовался ошибкой голкипера «Кайрата» Стаса Покатилова на выходе, но игрок атыраусцев пробил головой выше ворот.