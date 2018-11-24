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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» обыграл «Атырау» в матче с нереализованным Исламханом пенальти и второй год подряд взял Кубок Казахстана

Алматинский «Кайрат» второй год подряд стал обладателем Кубка Казахстана по футболу, обыграв финале «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Финальный матч, прошедший на стадионе «Астана Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу «Кайрата».

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Алматинцы могли открыть счет уже на четвертой минуте игры, когда получили право на 11-метровый. К точке подошел капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, но голкипер «Атырау» Владимир Логиновский угадал направление удара и сохранил ворота нетронутыми.

Однако на 15-й минуте уже и Логиновский уже не спас команду — алматинцы организовали атаку через левый фланг — Гафуржан Суюмбаев ворвался в штрафную и прострелил в центр, где Александр Соколенко в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме «Атырау» упустил несколько возможностей сравнять счет. Сначала на 63-й минуте после удара Марата Хайруллина мяч попал в штангу, а спустя десять минут Бабатунде Аденидже едва не воспользовался ошибкой голкипера «Кайрата» Стаса Покатилова на выходе, но игрок атыраусцев пробил головой выше ворот.

В прошлом году команды также сыграли между собой в финале Кубка Казахстана, и тогда победу одержал «Кайрат» (1:0). Для алматинского клуба этот трофей стал девятым в истории.

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