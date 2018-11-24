«В чемпионате не получилось». Карпович — о завоевании Кубка Казахстана, незабитом пенальти и своем будущем в «Кайрате»

Финальный матч прошел на «Астана Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу «Кайрата». Для алматинского клуба этот трофей стал девятым в истории. При этом на четвертой минуте игры Бауыржан Исламхан не реализовал пенальти.

— Мы добились цели. Для нас это важный трофей, потому что все знают, что мы играли исключительно казахстанскими игроками, от того победа вдвойне приятнее. Все рады — это большое событие для всего казахстанского футбола. Мы показали, что и своими футболистами можно выигрывать.

— Вопрос по поводу эпизода с незабитым пенальти. Какие у вас были эмоции?

— Честно, я не видел этот момент. Не могу судить, был пенальти или нет. Что касается самого удара, то такое бывает: при таком давлении в финале кубка, даже у опытных футболистов нервы не выдерживают. Я для себя понимал, забей или не забей мы гол, ничего не менялось, впереди был еще весь матч. Поэтому расстройства не испытал. В таких матчах игра идет до последней минуты.

— Когда на последней минуте после удара голкипера «Атырау» Владимира Логиновского Стас Покатилов потащил, сердце екнуло?

— Конечно, на последней минуте, каждый удар опасен. Были ощущения, что вот-вот можно упустить победу. Напряжение было сумасшедшее. В европейских чемпионатах были такие эпизоды, когда вратарь подключался в концовке, драматичный момент. Стас нас выручил, и со вторым ударом справился. Такое бывает — это футбол. Этим он и интересен. Получился настоящий кубковый матч. Второй год подряд играем с «Атырау», к счастью, выигрываем. «Атырау» — очень хорошая команда. С приходом Виктора Кумыкова команда изменилась, играет очень организованно, есть свои козыри.

— Обратили внимание, что у футболистов «Кайрата» часто сводило ноги. С чем это связать?

— Ребята молоды, большая нагрузка. Ребята бились, работали на максимуме. Это обычный, рабочий момент.

— Это ваш первый сезон в роли тренера. Как его оцените?

— Ощущения двоякие. Когда берешься за работу, всегда рассчитываешь на лучшее. В чемпионате не получилось, были свои причины. Не выиграли ни одной игры. Конечно, это давило — на команду, на тренеров. Кто-то разные вещи говорил, но мы не обращали на это внимание. Понимали, что нужно продолжать работать, гнуть свою линию. В принципе, работали, не обращая внимание на моменты. Знаю, что было много критики. Я отношусь к этому вполне нормально. Если бы я был болельщиком, то относился бы точно также. У «Кайрата» какой бы состав не был — это топ клуб и задачи всегда стоят максимальные.

— Какие планы дальше? Вы остаетесь в команде?

— Дайте порадоваться (улыбается). Эти два месяца были сложными. Хочется с трезвой головой дать оценку работе. Дальше же посмотрим, будем разговаривать с президентом клуба. Пока у меня действующий контракт, я никуда не ухожу.

— Андрей Аршавин что-то пожелал футболистам перед финалом Кубка Казахстана?

— Андрей — важный игрок, авторитет. Он находил правильные слова. Он пожелал удачи, сказал, что вне зависимости от обстоятельств, ребята должны приехать с победой. Естественно будет трудно, но в таких играх и становятся личностями. Ради этого футболисты и играют, чтобы поднимать над головой трофей.